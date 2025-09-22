Sắp về Việt Nam xe to hơn Vios, "ăn xăng như ngửi": Chỉ 3,8L/100km, có thể cắm sạc đi 120km như xe điện

BYD cho biết hãng chuẩn bị đưa mẫu sedan lai điện sạc ngoài (plug-in hybrid) BYD Seal 5 về Việt Nam. Đây được xem là một trong những dòng xe chiến lược thuộc hệ thống công nghệ DM-i của hãng, được định vị trong phân khúc sedan hạng C.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, BYD Seal 5 có kích thước DxRxC lần lượt là 4.780 x 1.837 x 1.495 mm; trục cơ sở dài 2.718 mm. Với các thông số này, Seal 5 lớn hơn những mẫu sedan hạng B phổ biến tại Việt Nam như Toyota Vios, Mazda2 hay Hyundai Accent. Kích thước tổng thể của xe cũng ngang ngửa với các xe như Mazda3, Kia K3 (Cerato) và Toyota Corolla Altis.

BYD Seal 5 sắp được giới thiệu tại Việt Nam.

Điểm nổi bật nhất trên BYD Seal 5 là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Xe được trang bị động cơ xăng 1.5L kết hợp với mô-tơ điện và bộ pin, cho phép hoạt động ở nhiều chế độ khác nhau: chạy điện hoàn toàn, chạy kết hợp hoặc chỉ chạy bằng động cơ xăng.

Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 3,8 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp. Bên cạnh đó, Seal 5 còn có khả năng chạy thuần điện khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy, phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị. Ngoài ra, nếu kết hợp giữa pin và xăng, Seal 5 có tổng quãng đường vận hành lên tới khoảng 1.200 km trước khi cần nạp thêm năng lượng.

So với các mẫu xe hybrid thông thường (HEV) – vốn chỉ tự sạc bằng quá trình phanh tái tạo – PHEV như Seal 5 cho phép cắm sạc ngoài, giúp tối ưu quãng đường chạy điện và giảm chi phí nhiên liệu.

Xe sử dụng động cơ PHEV, có mức tiêu hao nhiên liệu rất tốt.

Về thiết kế và trang bị tiện nghi, Seal 5 sẽ có màn hình trung tâm lớn hỗ trợ đa phương tiện, các tính năng giải trí hiện đại đi kèm kết nối như Apple CarPlay/Android Auto. Hàng ghế trước có chỉnh điện nhiều hướng, hàng ghế sau có cửa gió điều hoà riêng, có tựa tay trung tâm. Ngoài ra, trang bị an toàn được dự kiến gồm nhiều túi khí và hệ thống hỗ trợ lái hiện đại (ví dụ như cảnh báo, giữ làn, phanh hỗ trợ…).

Một tính năng phụ trợ được nhắc tới là dung tích khoang chứa đồ, giúp người dùng sử dụng trong thực tế tiện hơn. Seal 5 có cốp sau rộng rãi, đủ để chứa các vali tiêu chuẩn – vừa phục vụ nhu cầu đi lại cá nhân, vừa hợp các chuyến đi gia đình nhỏ.

Nội thất phối hai màu trên BYD Seal 5.

BYD Seal 5 thực chất không phải mẫu PHEV đầu tiên của hãng được mang về Việt Nam. Các xe này được giới thiệu trong bối cảnh mạng lưới trạm sạc ô tô điện tại Việt Nam chưa phát triển rộng rãi, PHEV được xem là giải pháp dung hòa. Người dùng vẫn có thể sạc pin để đi điện như xe thuần EV, nhưng khi cần di chuyển đường dài hoặc ở khu vực không có trạm sạc, xe có thể chuyển sang chạy bằng động cơ xăng, tận dụng hệ thống trạm xăng truyền thống.

Trước đây, BYD gây chú ý khi tập trung vào các mẫu xe thuần điện như Dolphin hay Atto 3. Tuy nhiên, với việc đưa Seal 5 – một mẫu plug-in hybrid – về Việt Nam, có thể thấy hãng dường như đang thay đổi chiến lược kinh doanh, không chỉ giới hạn ở xe điện mà còn mở rộng sang dòng hybrid.