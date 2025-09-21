Honda thờ ơ với xe máy điện? Công ty con vừa "bơm" hàng chục triệu USD cho hãng có xe đi xa nhất Việt Nam

Dat Bike vừa công bố đã vượt qua vòng gọi vốn Series B dưới sự dẫn dắt của F.C.C (tập đoàn Nhật Bản chuyên sản xuất ly hợp xe máy) và Rebright Partners (quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Nhật Bản và Singapore). Đây là bước tiến lớn của startup xe máy điện Việt Nam khi nâng tổng số vốn huy động được lên 47 triệu USD kể từ khi thành lập.

Vòng gọi vốn còn có sự tham gia của Jungle Ventures, Cathay Venture và AiViet Venture, thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng từ các quỹ tài chính quốc tế đối với lĩnh vực xe điện hai bánh tại Việt Nam.

Dat Bike vừa vượt qua vòng gọi vốn Series B, sẽ được đầu tư thêm gần 600 tỷ đồng.

Theo công bố, Dat Bike nhận thêm 22 triệu USD, tương đương gần 600 tỷ đồng. Khoản vốn mới sẽ giúp công ty mở rộng năng lực sản xuất, phát triển hệ thống phân phối cũng như tăng cường nghiên cứu và phát triển các dòng xe điện thế hệ tiếp theo.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về xe điện tại Việt Nam tăng mạnh, cùng với những chính sách khuyến khích của chính phủ nhằm giảm phát thải và thúc đẩy giao thông xanh.

Bên trong nhà máy Dat Bike.

Trên thị trường, Dat Bike đang gây chú ý với các mẫu xe được đánh giá cao về quãng đường di chuyển và tính năng. Mẫu Dat Bike Quantum từng thu hút sự quan tâm khi ra mắt, trong khi dòng S-Series mới nhất tiếp tục bổ sung nhiều công nghệ hiện đại.

Đáng chú ý, phiên bản Quantum S1 được công bố có thể đi được tới 285 km sau một lần sạc, là mẫu xe máy điện có tầm hoạt động xa nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Dat Bike Quantum S1 có thể đi được 285 km mỗi lần sạc.

Một chi tiết đáng chú ý trong thương vụ gọi vốn là sự xuất hiện của F.C.C, công ty Nhật Bản hiện đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo. Theo báo cáo cơ cấu sở hữu, Honda Motor Co., Ltd. đang nắm giữ khoảng 22,5% cổ phần tại F.C.C, tương đương khoảng 11 triệu cổ phiếu, đồng thời là đơn vị nắm giữ nhiều nhất trong tổng cộng 10 đơn vị nắm giữ cổ phiếu của F.C.C.

Việc F.C.C rót vốn vào Dat Bike vì thế gián tiếp gắn tên Honda vào thương vụ, đặt ra câu hỏi liệu tập đoàn xe máy lớn nhất Việt Nam có đang âm thầm tham gia vào cuộc đua xe điện thông qua các kênh đầu tư gián tiếp.

Mẫu xe máy điện Honda CUV e: chỉ được cho thuê tại Việt Nam, không bán đứt.

Tại thị trường Việt Nam, Honda từ lâu giữ vị trí thống trị trong ngành xe máy với thị phần áp đảo. Tuy nhiên, trong xu hướng điện khí hóa, hãng lại khá thận trọng.

Cho đến nay, Honda mới đưa ra hai mẫu xe máy điện cho thị trường trong nước. Một mẫu mang tên ICON e: được bán trực tiếp cho người dùng, còn mẫu CUV e: thì chỉ cho phép thuê chứ không bán đứt. Điều này khiến sự hiện diện của Honda trong mảng xe điện vẫn còn khá khiêm tốn so với tầm ảnh hưởng của họ trong mảng xe xăng truyền thống.

Trong khi đó, các đối thủ khác đang tỏ ra quyết liệt hơn. VinFast hiện cung cấp ba dòng xe điện, bao gồm xe pin liền, xe có pin phụ và sắp tới là dòng đổi pin, với hàng chục phiên bản khác nhau trải dài nhiều phân khúc.

Dat Bike cũng đã xây dựng dải sản phẩm đa dạng, đi qua nhiều mẫu mã và hiện đang sản xuất là 3 mẫu Quantum S.

VinFast đã là thương hiệu số 1 về xe máy điện tại Việt Nam.

Thực tế này khiến nhiều người thấy Honda dường như chưa thực sự mặn mà với mảng xe máy điện tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự kiện F.C.C – công ty có hơn 1/5 cổ phần thuộc sở hữu Honda – rót vốn cho Dat Bike đã mở ra một góc nhìn khác.

Có thể, thay vì vội vàng tung ra nhiều sản phẩm chưa chắc phù hợp thị trường, Honda lựa chọn cách tiếp cận gián tiếp, vừa quan sát động thái tiêu dùng, vừa tham gia vào hệ sinh thái xe điện thông qua các khoản đầu tư chiến lược.

Với thương vụ này, Dat Bike có thêm nguồn lực để mở rộng quy mô và củng cố vị thế trong cuộc đua xe máy điện tại Việt Nam, trong khi Honda cũng được xem như đang hiện diện ở “hậu trường” thông qua công ty con.