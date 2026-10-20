Vừa ký hợp đồng tại siêu đường sắt 147.000 tỷ đồng của VinSpeed, ông lớn này tiếp tục đảm nhận 2 phần việc nghìn tỷ tại đại dự án của Sun Group

Với hai gói thầu XL-02 và XL-03, Tập đoàn Đạt Phương đảm nhận tổng giá trị phần việc gần 2.850 tỷ đồng tại dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) vừa công bố thông tin ký hợp đồng thi công gói thầu XL-03 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, gói thầu XL-03 có phạm vi thi công từ Km34+900 đến cuối tuyến, bao gồm nút giao chữ C, chữ Y và tuyến nối với đường dẫn cầu Tứ Liên. Tổng giá trị hợp đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) là hơn 4.387 tỷ đồng. Trong đó, phần việc do Đạt Phương trực tiếp thực hiện có giá trị hơn 1.628 tỷ đồng.

Trước đó, doanh nghiệp cũng công bố ký hợp đồng thi công gói thầu XL-02 thuộc dự án, với phạm vi từ cầu đúc hẫng vượt đê tả phía Hà Nội đến Km34+900, bao gồm nút giao Ninh Hiệp. Tổng giá trị hợp đồng gói thầu này hơn 10.253 tỷ đồng, trong đó phần việc của Đạt Phương trị giá khoảng 1.217 tỷ đồng.

Như vậy, tại hai gói thầu XL-02 và XL-03 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, tổng giá trị phần việc Đạt Phương đảm nhận là khoảng 2.846 tỷ đồng.

Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội là công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh, nhằm tăng cường kết nối Thủ đô với sân bay Gia Bình và mạng lưới logistics khu vực phía Bắc. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 28.794 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.

Tuyến đường có hành lang rộng 120 m, gồm đường cao tốc 10 làn xe và hai đường song hành, mỗi bên 3 làn. Dự án cũng có hạng mục cầu vượt sông Đuống dài khoảng 1,9 km, đồng thời dành không gian dự phòng cho các tuyến đường sắt trong tương lai. Công trình do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, khởi công ngày 19/12/2025.

Cuối tháng 9 vừa qua, Đạt Phương cũng công bố ký hợp đồng thi công thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Doanh nghiệp tham gia gói thầu đúc dầm và lao dầm cầu điển hình trên đoạn tuyến từ Km0+000 đến Km13+499.

Tổng giá trị hợp đồng của liên danh đạt gần 2.294 tỷ đồng, trong đó phần việc của Đạt Phương trị giá 918 tỷ đồng, tương đương khoảng 40%.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed, thuộc Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương trên 5,6 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Toàn tuyến dài 121 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến chính được thiết kế với tốc độ 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ thiết kế 120 km/h.