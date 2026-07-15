'Vua hài' Trương Vệ Kiện tuổi 61: Đi xe bus không ai nhận ra, sống an yên bên vợ

Thời đỉnh cao sự nghiệp, nam nghệ sĩ này từng được mệnh danh là “vua hài Hong Kong" và được xem là đối thủ số một của Châu Tinh Trì.

Với khán giả yêu thích phim truyền hình Hong Kong (Trung Quốc), Trương Vệ Kiện không phải là cái tên xa lạ. Anh từng là ngôi sao lừng lẫy hàng đầu xứ Cảng thơm, được coi là “đối thủ số một” của Châu Tinh Trì trong mảng tấu hài.

Thời điểm ấy, người ta vẫn thường bảo nhau rằng: Nếu Châu Tinh Trì là “vua hài” màn ảnh rộng, thì “vua hài” truyền hình không ai khác chính là Trương Vệ Kiện.

Tuổi thơ đầy tổn thương

Trương Vệ Kiện sinh năm 1965, thuộc nhóm sao nam Hoa ngữ có ảnh hưởng tại châu Á. Tuy nhiên, ít ai biết, Trương Vệ Kiện sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Trên màn ảnh, anh luôn lạc quan, hay cười và mang lại nhiều niềm vui cho khán giả, song anh lại có một tuổi thơ sống trong nỗi ám ảnh vì người cha thường xuyên bạo hành gia đình.

Năm 17 tuổi, cha của Trương Vệ Kiện nhẫn tâm bỏ rơi 4 mẹ con, khiến gia đình rơi vào khủng hoảng kinh tế. Là con trai cả, Trương Vệ Kiện phải đến quán bar hát để phụ giúp mẹ.

Vốn có năng khiếu nghệ thuật, Trương Vệ Kiện đăng ký tham gia cuộc thi hát của Đài Truyền Hình Thiệu Thị (TVB) và may mắn giành giải nhất. Đây là bước đệm giúp anh dấn thân vào làng giải trí.

Sau một thời gian phấn đấu, Trương Vệ Kiện lọt mắt xanh của tài tử Trương Quốc Vinh - ông hoàng màn ảnh Hong Kong. Cả hai gặp nhau và bàn bạc về những kế hoạch dài hơi.

Trương Vệ Kiện gắn liền với nhiều vai diễn kinh điển.

Năm 1991, Trương Vệ Kiện ra mắt album đầu tiên và đạt thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng. 5 năm sau, sự nghiệp của anh bứt phá với vai Tôn Ngộ Không trong Tây du ký bản Hong Kong. Từ đó, cái tên Trương Vệ Kiện nổi danh khắp châu Á.

Sau đó, tên tuổi của anh tiếp tục toả sáng trong loạt bộ phim như Lộc đỉnh ký, Đệ tử Hoàng Phi Hồng, Đứa con phá sản, Trương Tam Phong, Như Ý Cát Tường...

Sống thầm lặng sau loạt biến cố

Trương Vệ Kiện nổi tiếng nhanh nhưng cũng phải trải qua không ít thăng trầm. Anh từng đứng trên đỉnh vinh quang, danh tiếng không thua kém bất kỳ tài tử Hương cảng nào song sự nghiệp có lúc rơi vào bế tắc.

Anh từng vướng vào vụ kiện tụng xô xát với tài tử Vương Bá Chiêu. Vụ kiện kéo dài từ năm 1999 đến 2004 khiến sự nghiệp của Trương Vệ Kiện bị ảnh hưởng nặng nề. Không chỉ mất đi danh tiếng và hình ảnh đẹp đẽ vốn có, anh còn bị cấm hoạt động tại đại lục trong suốt 5 năm. Chỉ đến khi đơn kiện của Vương Bá Chiêu bị toà án bác bỏ vì không đủ chứng cứ cụ thể để định tội, Trương Vệ Kiện mới được quay lại màn ảnh.

Anh từng trải qua khoảng thời gian thăng trầm với nghề.

Những năm sau này, tài tử họ Trương vẫn tiếp tục đóng phim, nhưng tên tuổi không còn được như xưa. Năm 2008, vợ anh bị sảy thai, mẹ lại gặp chuyện ngoài ý muốn, bản thân suýt phá sản, những biến cố liên tiếp ập đến khiến Trương Vệ Kiện thay đổi rất nhiều. Anh sống thu mình, trầm lặng hơn, ít tham gia hoạt động nghệ thuật.

U70 sống giản dị, hôn nhân êm ấm dù không con cái

Ở tuổi 61, Trương Vệ Kiện thừa nhận, sự nghiệp của mình dần tuột dốc, không còn nhiều khán giả nhớ đến anh. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn vui vẻ chấp nhận hiện thực và chọn một cuộc sống giản dị, bình yên.

Trương Vệ Kiện tiết lộ thường ngày anh tự di chuyển bằng xe bus, tàu điện ngầm để đi làm, không có trợ lý theo cùng. Vốn là ngôi sao đình đám một thời nhưng nay hiếm có khán giả nhận ra anh.

Trương Vệ Kiện chọn cuộc sống giản dị.

Những năm gần đây, Trương Vệ Kiện ít đóng phim, thay vào đó tích cực tổ chức show ca hát và góp mặt các chương trình truyền hình. Tài tử được yêu thích nhờ lối nói chuyện hài hước nhưng có chiều sâu.

Trương Vệ Kiện có cuộc sống tự do tự tại, không mưu cầu tiền tài, danh vọng. Nam diễn viên ý thức tên tuổi mình đã qua thời nên không lưu luyến. Theo truyền thông Hoa ngữ, tuy không còn tiếng tăm lừng lẫy song tài tử Hong Kong vẫn sống giàu có, sung túc nhờ những khoản tiền kiếm được từ các bộ phim năm xưa và đầu tư. Anh vẫn được xem là đại gia ngầm của làng giải trí Cảng thơm.

Trương Vệ Kiện và bà xã Trương Tây.

Về đời tư, Trương Vệ Kiện kết hôn với diễn viên Trương Tây vào năm 2004. Sau hơn 2 thập kỷ bên nhau, cặp đôi vẫn rất hạnh phúc và khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ phải ghen tị.

Trải qua hai lần sảy thai đầy đau đớn, Trương Tây không thể sinh con song Trương Vệ Kiện luôn cảm thông với vợ. Anh không gây sức ép về chuyện sinh nở mà hết mực thương yêu, chiều chuộng vợ. Cặp đôi thống nhất sống không con cái với nhau tới già.