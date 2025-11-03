"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh: Tôi là người tham lam, thích đứng núi nọ trông núi kia cao hơn

Chiều ngày 2/11, trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Nhà Triển lãm Kim Quy, Hà Nội, nghệ sĩ Xuân Hinh – người được mệnh danh là "Vua hài đất Bắc" và dàn diễn viên phim Mùi Phở đã có buổi giao lưu đặc biệt cùng khán giả. Sự kiện còn có sự góp mặt của các ê-kíp phim "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không".

Theo tiết lộ của nhà sản xuất, với Mùi Phở, nghệ sĩ Xuân Hinh không chỉ đảm nhận vai trò diễn viên mà còn là người mang nét văn hóa Bắc Bộ vào điện ảnh. Cách ông thể hiện nhân vật vừa dí dỏm, vừa chan chứa tình cảm hứa hẹn sẽ khiến người xem cảm nhận được "hồn Việt" một cách tự nhiên như thể câu chuyện không được "diễn" mà được "sống".

Ba đoàn làm phim giao lưu.

Tại buổi giao lưu, nghệ sĩ Xuân Hinh có nhiều chia sẻ gần gũi và vui vẻ. "Vua hài đất Bắc" tự nhận mình tham lam và là "nghệ sĩ triển vọng Xuân Hinh".

"Thưa quý vị, lần đầu tiên Xuân Hinh làm chuyện ấy. Thật lòng là thế này, ở cái tuổi đầu 6 đuôi đẹp rồi, đi bộ còn mệt, chạy theo các cháu rất là mệt. Nhưng thấy ngành điện ảnh của mình mấy năm nay phát triển, tôi cũng cứ rạo rực, thấy thích.

Tôi là người tham lam, thích đứng núi nọ trông núi kia cao hơn. Hết diễn hài, hát cái nọ sọ sang cái kia nên lần này cũng muốn thử sức với điện ảnh, với phim Mùi Phở này.

Phim Mùi Phở làm về ẩm thực và về văn hóa dân tộc nên tôi còn sức khỏe thì còn cố gắng hết mình – là hết sức đấy nhé – để cho 'đứa con' nó khỏe, nó đẹp. Thứ nhất là mang ẩm thực Việt Nam giới thiệu cho người Việt mình là chính, sau đó là làm thế nào để giới thiệu ra thế giới, để khán giả quốc tế khi đến Việt Nam du lịch sẽ giúp cho du lịch, văn hóa… đều phát triển.

Nếu tôi đóng mà tốt thì mỗi năm làm một lần có được không? Còn sức khỏe là cứ cố gắng, mong khán giả ủng hộ cho tất cả các nghệ sĩ điện ảnh và ủng hộ cho nghệ sĩ điện ảnh trẻ tương lai Xuân Hinh".

Nghệ sĩ Xuân Hinh.

Chia sẻ thêm về lý do lần đầu đóng phim điện ảnh, Xuân Hinh hóm hỉnh đùa: "Bây giờ tuổi già rồi mà cứ ở trong nhà nhìn thấy "gái già" là ốm đấy (cười). Thế nên phải đi ra nhìn các diễn viên điện ảnh – nam cũng đẹp mà nữ cũng đẹp. Tôi đóng 2 tháng trời mà người cứ khỏe ra".

Ngoài chia sẻ cảm xúc khi tham gia Mùi Phở, Xuân Hinh còn hài hước chạy ra hai đoàn làm phim Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không để "xin vía" doanh thu cao. Ông còn khiến hàng trăm khán giả tại buổi giao lưu phải lắc lư, hát theo khi diễn một đoạn Chầu văn, đồng thời hướng dẫn diễn viên trẻ, khán giả trẻ cùng học hát thể loại âm nhạc truyền thống này.

Có mặt tại buổi giao lưu, diễn viên Thanh Hương – đảm nhận một vai diễn trong Mùi Phở – tiết lộ một điều tréo ngoe khi phải gọi nghệ sĩ Xuân Hinh là "anh" trên phim trong khi ngoài đời gọi là "bố". Thanh Hương cũng "xin vía" các đoàn làm phim trăm tỷ:

"Tình yêu của chúng tôi với vai diễn như nhau nên chúng tôi mong những điều tuyệt vời và may mắn đó sẽ đến với tất cả chúng tôi trong tương lai".

Ekip diễn viên, nhà sản xuất phim Mùi Phở và khán giả.

Dù không có mặt tại buổi giao lưu nhưng trong Mùi Phở, diễn viên Thu Trang đảm nhận vai diễn quan trọng. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, nếu Thu Trang mang nét duyên hiện đại, thông minh và giàu cảm xúc của người phụ nữ Việt hôm nay thì Xuân Hinh lại đại diện cho tinh thần dân gian Bắc Bộ – mộc mạc, dí dỏm mà sâu sắc. Hai phong vị ấy hòa quyện, tạo nên một "bát phở" vừa quen vừa lạ, vừa dân dã lại đậm tính nghệ thuật.

Không chỉ là câu chuyện về ẩm thực, Mùi Phở còn là hành trình về gia đình, ký ức và cội nguồn yêu thương – những giá trị khiến khán giả Việt ở mọi lứa tuổi đều có thể thấy mình trong đó. Phim Mùi Phở dự kiến khởi chiếu Mùng 1 Tết 2026 tại các rạp trên toàn quốc.