Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị bắt là ai?

Ngày 31/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vậy diễn viên Trương Ngọc Ánh là ai? Trương Ngọc Ánh sinh ngày 12/11/1976 tại Hà Nội. Cô từng đoạt danh hiệu “Nữ sinh duyên dáng Hà Nội” năm 1992 và nhanh chóng được chú ý trong lĩnh vực người mẫu, trước khi chuyển sang diễn xuất.

Từ giữa thập niên 1990, Trương Ngọc Ánh đã gây ấn tượng mạnh qua các phim truyền hình nổi tiếng như Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu và Ngọc trong đá. Năm 2006, vai diễn người phụ nữ tên Dần trong phim Áo lụa Hà Đông giúp cô đoạt giải Mai Vàng cho “Nữ diễn viên được yêu thích nhất”, đồng thời khẳng định vị trí hàng đầu trong nền điện ảnh Việt.

Trương Ngọc Ánh bị bắt.

Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn với các vai chính trong Hương Ga (2014) và Truy sát (2016), hai bộ phim do chính cô tham gia sản xuất, thể hiện sự đa năng giữa diễn viên và nhà sản xuất phim. Bên cạnh nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư và quảng cáo.

Trong đời tư, Trương Ngọc Ánh kết hôn với diễn viên Trần Bảo Sơn năm 2005 và có một con gái là Trần Bảo Tiên, sinh năm 2008. Hai người ly hôn năm 2014. Những năm gần đây, cô gắn bó với diễn viên Anh Dũng, kém cô 14 tuổi nhưng cả hai được cho là đã đường ai nấy đi khoảng 1 năm nay.

Trải qua hơn ba thập kỷ hoạt động, Trương Ngọc Ánh từng là gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt, được công nhận bằng nhiều giải thưởng như Mai Vàng năm 2007 cho Áo lụa Hà Đông và danh hiệu “Ngôi sao châu Á xuất sắc” tại Seoul International Drama Awards. Tuy nhiên, sự việc bị bắt và khởi tố đang khiến tên tuổi của cô đối diện với biến cố lớn nhất trong sự nghiệp và cuộc đời.