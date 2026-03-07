Vua hài đất Bắc vào miền Nam gặp Trấn Thành, nói 1 điều

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ về việc lần đầu tiên đóng phim điện ảnh Mùi phở và đóng chung với nhiều diễn viên, nghệ sĩ hài miền Nam.



Ông nói: "Hồi trẻ tôi cũng rất muốn vào miền Nam lập nghiệp nhưng giờ tuổi cao rồi, công việc ngoài Bắc cũng nhiều nên thôi.

Tôi vào miền Nam cũng gặp được nhiều các em, các cháu và đồng nghiệp miền Nam như Trấn Thành, Hồng Vân, Thu Trang, Trường Giang… Tôi gặp các em ấy đều vui vẻ.

Kết hợp cùng nhau thì tôi đóng vai gì cũng được, đóng ít đóng nhiều đều được. Ở cái tuổi này rồi có nổi tiếng nữa cũng để làm gì đâu, cứ cố gắng làm thôi".

Xuân Hinh

Tiếp đó, Xuân Hinh tiết lộ về đạo diễn Minh Beta: "Tôi bật mí thế này, Minh Beta thì trông hiền hiền thế thôi nhưng cũng nóng tính lắm.



Trong một đoàn làm phim chín người mười ý sẽ có những lúc người này người kia nóng tính, mất bình tĩnh, xảy ra việc nọ việc kia.

Tôi là người luôn đóng vai trò hòa giải, dỗ đứa nọ nịnh đứa kia, coi như các cháu trong nhà để dỗ dành cho làm việc hòa thuận.

Tôi đi diễn ở đâu mà không mưa gió thì người đầu tiên bầu show trả tiền là tôi vì tôi rất tốt vía. Mấy lần bầu show định hoãn vì trời mưa gió nhưng tôi đến là tạnh. Tôi là người quyết định".

Trước đó, diễn viên nhí Trần Bảo Nam cũng chia sẻ về bậc tiền bối là ông Xuân Hinh: "Lúc đầu con tưởng mọi người rất nóng tính vì con nghĩ diễn viên nổi tiếng thì sẽ kiêu nhưng không ngờ con đi với cô Thu Trang và ông Xuân Hinh rất thân thiện. Ông Xuân Hinh toàn nói những câu hài khiến mọi người cười nghiêng ngả".