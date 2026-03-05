Vua hài đất Bắc nói rõ các yêu cầu trong hợp đồng

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ lý do nhận lời đạo diễn Minh Beta để lần đầu đóng phim điện ảnh là phim Mùi phở.

Ông nói: "Tôi nghĩ, đi hát vài bài hay diễn show một tiểu phẩm hài thì kiếm tiền dễ nên tôi cứ đi hát với diễn show trước giờ. Sức tôi cũng già, yếu rồi nên diễn show cho nhẹ nhàng, lại được nhiều tiền hơn đóng phim. Vì thế nên tôi hầu như không nhận lời đóng phim nữa.

Xuân Hinh

Hơn nữa, đợt vừa rồi tôi đã hoàn thành được tâm nguyện của mình là xây bảo tàng Đạo Mẫu xong xuôi. Tôi tự nhủ sẽ nghỉ hưu luôn, không đi diễn nữa. Tôi nghỉ hẳn, không diễn chèo, diễn hài, diễn kịch hay ca hát gì cả. Tôi thích ở nhà đi chơi hơn.

Vì thế nên ban đầu tôi không nhận lời đóng phim Mùi phở này, nghĩ đi quay ròng rã hai tháng trời thì cực quá. Nhưng Minh Beta cầm hẳn kịch bản bay từ Sài Gòn ra gặp tôi tận nhà. Tôi thấy thế nên bảo thôi được rồi cứ để kịch bản lại tôi xem thử.

Ngày xưa lúc còn quay băng video tôi đã luôn yêu cầu trong hợp đồng rằng: Không nhảy tường vượt rào, không quay ở những nơi bụi rậm cỏ tốt, không cưỡi các loại động vật.

Nhưng Minh Beta lại bảo tôi, nếu tôi không nhận diễn phim này thì bỏ luôn không quay nữa.

Tôi cầm kịch bản lên đọc thấy nói về phở là món quốc hồn quốc túy, nói về các thế hệ gia đình người Nam người Bắc giàu truyền thống, lại có cả hát chầu văn là di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESSCO công nhận, rồi có cả chèo, xẩm.

Đêm tôi nằm ngủ cũng suy nghĩ, hay là các cụ giao trách nhiệm cho tôi phải làm phim này, không làm thì lại thành sai sót. Thế là tôi lại phải cố. Tôi gọi điện lại cho Minh Beta để nhận lời.

Và một khi đã nhận lời thì tôi phải dốc hết sức để làm cho tốt nhất có thể. Nói ra thì người ta lại bảo tôi nói phét nhưng nếu chỉ vì tiền cát xê thì tôi không nhận lời. Tôi chỉ mong mỏi được khán giả thương yêu. Tôi ở tuổi này rồi, cũng vì tình yêu với văn hóa dân tộc mới đóng phim".