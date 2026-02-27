Vua hài đất Bắc ngày chạy 7 show, về rơi hết tiền: "Tôi không còn xu nào"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ về quá trình quay phim Mùi phở.

Ông nói: "Quay một bộ phim chắc chắn sẽ quay được những chi tiết đẹp như trong kịch bản, hơn hẳn tôi làm mấy băng đĩa hài ngày xưa. Vì thế nên tôi cố làm một bộ phim về văn hóa dân tộc, quốc hồn quốc túy để tri ân tiền nhân, tri ân khán giả vẫn đang yêu mến mình. Vì suy nghĩ như vậy nên tôi nhận lời. Còn nếu chỉ nói về chuyện tiền nong thì tôi không nhận.

Xuân Hinh

Tôi nói vậy nhiều người tưởng tôi nói phét, tưởng rằng đi quay một bộ phim điện ảnh với số tiền đó là nhiều, nhưng nếu so với ca sĩ đi hát vài bài một show thì đáng bao nhiêu. Đây tôi phải quay vài tháng ròng rã. Nên nếu nói rằng chỉ vì tiền thì tôi không thể nhận lời làm phim được. Tôi nói luôn với Minh Beta rằng cát xê thì tùy, muốn trả tôi bao nhiêu thì trả.

Tôi đi quay theo lịch là 1 tháng 20 ngày nhưng thực tế trì hoãn ra hàng chục ngày nữa thành hơn hai tháng. Trong đoàn phim còn có vài người phải đi cấp cứu. Tôi thì lúc khàn tiếng lúc ốm đau vì bị quần suốt đêm suốt ngày. Có những hôm mưa gió rét như thế tôi vẫn phải quay. Tôi thương nhà sản xuất là người bỏ tiền ra nên cố.

Tôi cũng từng làm ông bầu rồi, trải qua việc bỏ tiền túi ra làm một dự án rồi nên tôi sợ phim không có doanh thu thì khổ cho nhà sản xuất, khổ cho cả đoàn phim. Chỉ cần ngưng một ngày quay là mất 800 triệu cho mấy trăm người như thế.

Vì thế nên nhiều hôm tôi mệt nhưng vẫn phải cố. Có những hôm tôi quay đến khản cả cổ phải đi tiêm thuốc. Tôi cũng khôn, lúc nào khản cổ thì tôi nói giọng trầm xuống, nghe rất điện ảnh, diễn rất hay còn hôm nào diễn cảnh cãi nhau thì trời độ cho giọng cao lên.

Tính tôi bao năm qua là cứ làm từ từ, không chạy show, có trả tiền tôi cũng không chạy. Tôi còn nhớ cách đây mấy chục năm tôi chạy show ngày 8/3, một ngày chạy 7 show. Xong hôm đó tôi về rơi mất hết tiền cát xê, không còn xu nào trong người.

Từ đó trở đi là tôi không bao giờ chạy show nữa, cùng lắm mỗi ngày chỉ đi một show, không thể một ngày chạy 2 show được".