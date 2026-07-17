"Vua giao hàng" Yamaha GEAREV vừa ra mắt: Đi 100 km mỗi lần sạc, trang bị số lùi cực chất

Sự xuất hiện của tân binh xe điện GEAREV không chỉ kế thừa di sản chở hàng ba thập kỷ của dòng xe GEAR danh tiếng, mà còn mở ra một chương mới cho phân khúc xe máy dịch vụ chuyên nghiệp tại đô thị.

Sự hồi sinh mang tính lịch sử của dòng xe giao hàng huyền thoại

Thị trường xe hai bánh phục vụ mục đích thương mại tại xứ sở hoa anh đào vừa chứng kiến một bước chuyển mình mang tính lịch sử. Yamaha Motor đã chính thức công bố chuẩn bị mở bán dòng xe tay ga điện chuyên dụng mang tên GEAREV và phiên bản nâng cấp NEWS GEAREV vào ngày 17 tháng 7 năm 2026.

Đây được xem là lời giải của hãng xe Nhật Bản trước những thách thức từ tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt áp dụng vào cuối năm 2025, đồng thời hiện thực hóa lộ trình trung hòa carbon vào năm 2050.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1994, thương hiệu GEAR của Yamaha đã nhanh chóng trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của các doanh nghiệp vận chuyển, bưu điện và các tòa soạn báo tại Nhật Bản. Suốt hơn 30 năm qua, dòng xe này thống trị phân khúc xe giao hàng nhờ kết cấu sàn chở đồ phía sau siêu rộng, trọng tâm thấp và sự bền bỉ đáng kinh ngạc.

Giờ đây, khi kỷ nguyên điện hóa gõ cửa, Yamaha đã chọn cách tái sinh huyền thoại này dưới một diện mạo hoàn toàn mới: không tiếng ồn, không khí thải nhưng sức mạnh chở hàng vẫn giữ nguyên vẹn.

Yamaha ra mắt dòng xe tay ga điện thương mại GEAREV và NEWS GEAREV (chuyên giao báo) vào ngày 17/7/2026 tại phân khúc xe dưới 50cc. Dòng xe GEAR truyền thống chạy xăng (ra đời từ 1994) rất thành công trong mảng giao vận nhờ tính tiện dụng và khả năng chở hàng cao nay đã có phiên bản điện để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới từ tháng 11/2025.

Công nghệ dẫn động vượt trội và giải pháp năng lượng linh hoạt

Điểm cốt lõi giúp GEAREV tự tin gánh vác các kiện hàng nặng nằm ở hệ thống truyền động điện tân tiến. Yamaha đã trang bị cho xe hai khối pin lithium-ion "Honda Mobile Power Pack e:" có thể tháo rời linh hoạt dưới yên. Việc hai đối thủ truyền kiếp Honda và Yamaha bắt tay sử dụng chung một chuẩn pin đã khẳng định bước đi chiến lược trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi pin đồng bộ.

Xe sử dụng hai khối pin tháo rời "Honda Mobile Power Pack e:", cho quãng đường di chuyển 100 km/lần sạc (ở vận tốc 30 km/h) và mất 6 giờ để sạc đầy.

Động cơ điện của GEAREV được tinh chỉnh để đạt lực kéo tối đa ngay khi vừa vặn ga, giúp xe khởi hành mượt mà và leo dốc dễ dàng dù đang chở tải trọng lớn. Nhờ công nghệ kiểm soát dòng điện thông minh, chiếc xe có thể đi được quãng đường ấn tượng lên tới 100 km sau một lần sạc đầy (ở điều kiện chạy đều 30 km/h) - một con số quá đủ cho một ngày làm việc liên tục của các nhân viên giao hàng trong nội đô. Thời gian sạc đầy pin từ nguồn điện gia đình mất khoảng 6 tiếng, thích hợp để tái nạp năng lượng qua đêm.

Một trong những nâng cấp đắt giá nhất trên GEAREV chính là tính năng hỗ trợ lùi xe bằng điện. Đối với những shipper thường xuyên phải ra vào các con ngõ nhỏ, các con dốc hẹp hay bãi đỗ chật chội tại các tòa nhà cao tầng, tính năng này giúp giải phóng đáng kể sức lao động vật lý.

Ngoài ra, xe vẫn giữ nguyên những trang bị thực dụng hàng đầu như hệ thống phanh kết hợp trước - sau nâng cao độ an toàn khi chở nặng, đèn pha LED siêu sáng, đồng hồ kỹ thuật số hiển thị rõ nét mức pin và cổng sạc USB tiện dụng cho các thiết bị định vị hay điện thoại thông minh.

Động cơ điện tối ưu lực kéo giúp tải hàng tốt, đi kèm tính năng hỗ trợ lùi xe tiện lợi cùng các trang bị thực dụng như phanh kết hợp, đèn LED, cổng sạc thiết bị di động.

Giấc mơ "xe thồ chạy điện" tại Việt Nam: Cơ hội nào cho Yamaha GEAREV?

Nếu được nhập khẩu về thị trường Việt Nam, Yamaha GEAREV chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng quan tâm lớn từ các đơn vị vận chuyển công nghệ và các tài xế dịch vụ. Trong bối cảnh các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực xanh hóa giao thông công cộng và dịch vụ giao hàng, một chiếc xe tay ga điện bền bỉ, có sàn chở hàng chuyên dụng như GEAREV sẽ là một sự thay thế hoàn hảo cho những chiếc xe số chở hàng ọp ẹp hiện tại.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất để mẫu xe này tiếp cận số đông khách hàng Việt Nam chính là mức giá. Với giá bán quy đổi trọn gói kèm pin lên tới hơn 130 triệu đồng, GEAREV đắt ngang ngửa những dòng xe tay ga cao cấp như Honda SH.

Ngay cả khi chọn giải pháp mua xe không pin với giá khoảng 70 triệu đồng để sử dụng dịch vụ thuê pin, đây vẫn là một khoản đầu tư ban đầu quá lớn đối với các tài xế giao hàng công nghệ tại Việt Nam - những người vốn đang quen dùng các dòng xe máy số giá rẻ trên dưới 20 triệu đồng như Honda Wave Alpha hay Yamaha Sirius để chạy dịch vụ.

Thách thức tiếp theo nằm ở hạ tầng trạm đổi pin. Tại Nhật Bản, người dùng GEAREV có thể dễ dàng sử dụng mạng lưới đổi pin Gachaco cực kỳ tiện lợi. Trong khi đó, tại Việt Nam, hạ tầng trạm đổi pin dùng chung cho các hãng xe máy vẫn chưa thực sự đồng bộ và phổ biến.

Để GEAREV có thể cạnh tranh sòng phẳng với các mẫu xe điện nội địa hay các mẫu xe máy xăng truyền thống, Yamaha Việt Nam sẽ cần một chiến lược định giá cực kỳ táo bạo kết hợp với việc xây dựng hệ thống dịch vụ đổi pin rộng khắp.

Dẫu vậy, với danh tiếng sẵn có cùng chất lượng chế tạo đỉnh cao từ Nhật Bản, Yamaha GEAREV vẫn là một cái tên đầy hứa hẹn, định hình lại tương lai của ngành giao vận xanh tại khu vực châu Á trong những năm tới.

Tham khảo: Bike-news