HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vừa giao dịch chuyển khoản thành công 900 triệu đồng, Nguyễn Lê Hoài Phương SN 1984 lập tức đi từ TP HCM ra Hải Phòng báo công an

Minh Ánh
|

Ngay khi phát hiện giao dịch 900 triệu đồng thành công, người dân đã vô cùng hoang mang, khẩn trương tìm hiểu thông tin để tìm cách giải quyết.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, Công an phường Lê Chân (Hải Phòng) vừa hỗ trợ một công dân từ thành phố Hồ Chí Minh nhận lại 900 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 18/7, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Nguyễn Lê Hoài Phương (sinh năm 1984, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) đã chuyển nhầm 900 triệu đồng vào tài khoản của chị Phạm Thị Kim Liên (trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng).

Ngay sau khi phát hiện chuyển nhầm, anh Phương rất lo lắng và nhanh chóng từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hải Phòng để trình báo Công an phường Lê Chân, mong được hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường Lê Chân đã khẩn trương xác minh, liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tình cùng công tác tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, Công an phường đã vận động chị P.T.K.L tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 900 triệu đồng cho người chuyển nhầm. Việc bàn giao số tiền được thực hiện công khai tại trụ sở Công an phường.﻿

Xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng Công an, anh Nguyễn Lê Hoài Phương đã gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Công an phường Lê Chân và cán bộ trực tiếp giải quyết vụ việc, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, tận tụy, nhanh chóng và hết lòng vì Nhân dân của lực lượng Công an.﻿

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng﻿

Ngậm ngùi tuyên bố thời hoàng kim của đất nước đã kết thúc, lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu thừa nhận thực tế 'cay đắng' về Nga, Trung Quốc
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Hải Phòng

báo công an

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

báo dân trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại