Vừa giao dịch chuyển khoản thành công 900 triệu đồng, Nguyễn Lê Hoài Phương SN 1984 lập tức đi từ TP HCM ra Hải Phòng báo công an

Ngay khi phát hiện giao dịch 900 triệu đồng thành công, người dân đã vô cùng hoang mang, khẩn trương tìm hiểu thông tin để tìm cách giải quyết.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, Công an phường Lê Chân (Hải Phòng) vừa hỗ trợ một công dân từ thành phố Hồ Chí Minh nhận lại 900 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 18/7, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Nguyễn Lê Hoài Phương (sinh năm 1984, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) đã chuyển nhầm 900 triệu đồng vào tài khoản của chị Phạm Thị Kim Liên (trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng).

Ngay sau khi phát hiện chuyển nhầm, anh Phương rất lo lắng và nhanh chóng từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hải Phòng để trình báo Công an phường Lê Chân, mong được hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường Lê Chân đã khẩn trương xác minh, liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tình cùng công tác tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, Công an phường đã vận động chị P.T.K.L tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 900 triệu đồng cho người chuyển nhầm. Việc bàn giao số tiền được thực hiện công khai tại trụ sở Công an phường.﻿

Xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng Công an, anh Nguyễn Lê Hoài Phương đã gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Công an phường Lê Chân và cán bộ trực tiếp giải quyết vụ việc, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, tận tụy, nhanh chóng và hết lòng vì Nhân dân của lực lượng Công an.﻿

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng﻿