Vừa đón dòng vốn gần 7 tỷ USD, địa phương có quy mô kinh tế lớn thứ 5 cả nước nhận nhiệm vụ đặc biệt từ Phó Thủ tướng

Chiều 15/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và khởi công dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân.

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới cho 9 doanh nghiệp FDI và 7 doanh nghiệp trong nước; trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 9 doanh nghiệp FDI của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp; trao 7 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 12 quyết định lựa chọn nhà đầu tư của các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư các dự án trong nước là 5,848 tỷ USD và 1,1 tỷ USD vốn đầu tư các dự án FDI.

Ngoài ra, có 2 doanh nghiệp thỏa thuận, cam kết tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 300 triệu USD. Đây là những con số ấn tượng về thu hút đầu tư, sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9; diễn ra ngay sau khi 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh hợp nhất, mở ra không gian phát triển mới mạnh mẽ và đầy triển vọng.

"Đây là sự khởi đầu rất tốt đẹp, khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư tiềm năng và tầm nhìn phát triển của tỉnh Bắc Ninh mới", Phó Thủ tướng cho biết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chia sẻ, lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến của các nhà đầu tư là sự lựa chọn sáng suốt bởi tỉnh có rất nhiều thế mạnh, giữ vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ, ngay sát thành phố Hà Nội, cận kề với Hải Phòng, nằm trên hành lang xuyên Á, gần với Trung Quốc và ASEAN.

Sau sáp nhập tỉnh, Bắc Ninh đứng thứ 5 cả nước về quy mô GRDP, 6 tháng đầu năm nay tăng trưởng đạt hơn 10,47%, xuất khẩu 7 tháng vượt 48 tỷ USD, lần đầu tiên đứng thứ nhất cả nước về kim ngạch xuất khẩu. Trên thực tế, trước khi sáp nhập, 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đều có tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng, có thứ hạng cao trong cả nước.

Sau sáp nhập, tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng hơn 10%, trong khi mức phấn đấu của toàn quốc là 8%, hiện thực hóa được mục tiêu tăng trưởng. Thu hút FDI của Bắc Ninh cũng đang đứng vị trí dẫn đầu quốc gia. Đây là điều Chính phủ đánh giá rất cao sự nỗ lực của chính quyền Bắc Ninh.

Hệ thống hạ tầng giao thông, logistics đa dạng và đồng bộ. Tỉnh có quy hoạch công nghiệp phát triển với hơn 50 khu công nghiệp, trong đó hiện nay có hơn 20 khu công nghiệp đang hoạt động, các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đã lựa chọn đầu tư vào Bắc Ninh với 2.800 dự án, tổng vốn đầu tư 45 tỷ USD...

"Tôi mong các doanh nghiệp, nhà đầu tư được trao giấy chứng nhận, quyết định đầu tư hôm nay sẽ sớm triển khai dự án; những cam kết giữa doanh nghiệp với tỉnh sẽ nhanh chóng thực hiện", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tuy vậy, theo Phó Thủ tướng, con số nêu trên chưa dừng lại, bởi còn nhiều dự án khác với vốn đầu tư nhiều hơn sẽ triển khai. Với nguồn lực hiện có, sự đóng góp của các nhà đầu tư vào Bắc Ninh trong năm nay và những năm sau sẽ là nguồn lực rất lớn cho nền kinh tế, tạo ra sự khác biệt, tạo sức bật cho nền kinh tế tăng tốc phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Phấn đấu để Bắc Ninh là địa phương đầu tiên sau sáp nhập trở thành thành phố trực thuộc TW

Với những kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời để tăng tốc hướng đến kỷ nguyên mới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung chuẩn bị chu đáo, khoa học và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Xây dựng nghị quyết với các hoạch định minh mẫn, trí tuệ, đặt nền tảng phát triển không chỉ trong một nhiệm kỳ mà cho cả giai đoạn tiếp theo. Nghị quyết phải mang tính hành động, bứt phá, tạo niềm tin cho Nhân dân, phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Đề nghị tỉnh triển khai thực hiện tốt các dự án trọng điểm quốc gia và trọng điểm của tỉnh. Đặc biệt là 2 dự án trọng điểm quốc gia là sân bay Gia Bình và đường cao tốc nối từ sân bay đến Hà Nội. Ngày 19/8 tới, cả nước sẽ khởi công, khánh thành khoảng 250 dự án, trong đó có khởi công sân bay Gia Bình - dự án trọng điểm quốc gia. Cùng đó, tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển mà tỉnh đã lựa chọn như: Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo.

Song song với phát triển lĩnh vực công nghiệp có lợi thế, tỉnh cần đầu tư thỏa đáng cho nông nghiệp. Tôi rất mừng và tự hào bởi không chỉ có sản phẩm vải thiều mà còn nhiều sản phẩm khác của Bắc Ninh đã có mặt trên những thị trường khó tính của thế giới và sắp tới còn nhiều sản phẩm khác nữa.

"Nông dân Bắc Ninh cần cù, sáng tạo, luôn luôn tìm tòi ứng dụng khoa học, khám phá mở rộng thị trường. Tôi tin tưởng rằng, nếu có sự hỗ trợ tốt của cấp ủy, chính quyền, ngành Nông nghiệp Bắc Ninh tiếp tục là điểm sáng dẫn đầu cả nước", Phó Thủ tướng cho hay.

Trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, tỉnh cần quan tâm chăm lo đời sống cho người dân trong diện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án. Tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu và đồng thuận; bố trí nguồn lực cùng với các nhà đầu tư tập trung giải quyết việc làm bảo đảm chu đáo. Quan tâm giải quyết các vấn đề về chất lượng nguồn nhân lực, môi trường, giáo dục, y tế, giao thông gần các khu công nghiệp...

"Cuối cùng, tôi đề nghị tỉnh Bắc Ninh ngay sau khi đưa sân bay Gia Bình vào khai thác, đưa các dự án công nghiệp vào hoạt động, tỉnh cần khởi động quá trình đăng ký để là địa phương đầu tiên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ nay đến năm 2030 (cùng với tỉnh Ninh Bình và Khánh Hòa)", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng khẳng định, với tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh, với sự đồng hành, quyết tâm của Chính phủ, bản lĩnh của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ cùng nhau viết nên một câu chuyện thành công mới. Bắc Ninh sẽ trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh của cả nước và khu vực, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm gần nhất.