Vừa biết điểm thi đại học, nữ sinh lập tức gửi tin nhắn cho cảnh sát

Thay vì ăn mừng cùng gia đình, một nữ sinh ở Hồ Bắc (Trung Quốc) đã dành tin nhắn đầu tiên sau khi biết điểm thi đại học cho một nữ cảnh sát.

Ngày 25/6 vừa qua, điện thoại của Viên Giang Bình, nữ nhân viên hỗ trợ thuộc Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tử Quy, thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số máy lạ.

Trong tin nhắn, cô gái viết: "Cô ơi, không biết cô còn nhớ con không. Ba năm trước, vì áp lực học tập và những khó khăn trong các mối quan hệ, con đã suy sụp, ngồi khóc một mình bên bờ sông giữa đêm khuya. Hôm nay cháu đã biết điểm thi đại học, con được 582 điểm. Cảm ơn cô vì đã mang đến cho con sự ấm áp và sức mạnh vào lúc cháu tuyệt vọng nhất".

Đọc hết những dòng tin nhắn, Viên Giang Bình lập tức nhớ lại sự việc xảy ra vào tối 12/5/2023. Khi đó, sau bữa tối, bà cùng đồng nghiệp Hướng Vĩ đi dạo ven sông thì nghe thấy tiếng khóc. Hai người tiến lại gần và phát hiện một cô bé đang ngồi co ro trên bờ kè, liên tục bật khóc.

Nhận kết quả thi đại học, nữ sinh Trung Quốc lập tức gửi một tin nhắn đến số điện thoại đã lưu suốt ba năm. (Ảnh minh họa)

Cô bé tên Tiểu Liêu (tên nhân vật đã được thay đổi), khi ấy đang học lớp 9 và chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp. Em cho biết bản thân chịu áp lực lớn từ việc học, đồng thời gặp nhiều khúc mắc trong các mối quan hệ với bạn bè nên tinh thần gần như suy sụp, một mình chạy ra bờ sông để giải tỏa cảm xúc.

Thay vì vội vàng rời đi, hai nữ cảnh sát đã ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe cô bé tâm sự suốt gần một giờ. Họ liên tục động viên em rằng: "Con hãy tin vào chính mình. Chỉ cần con làm điều đúng và ngày càng tốt hơn thì những lời nói từ người khác sẽ không còn quan trọng nữa".

Sau cuộc trò chuyện, tâm trạng của Tiểu Liêu dần ổn định. Cô bé cảm ơn hai nữ cảnh sát và cho biết bản thân đã cảm thấy khá hơn nhiều. Trước khi chia tay, Viên Giang Bình còn để lại số điện thoại, dặn cô bé nếu sau này gặp khó khăn có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Bà cũng gọi điện cho người thân của Tiểu Liêu để thông báo tình hình và chỉ yên tâm khi nhận được tin nhắn xác nhận cô bé đã về nhà an toàn trong đêm hôm đó.

Tin nhắn sau ba năm khiến nữ cảnh sát xúc động

Theo chia sẻ trong tin nhắn, Tiểu Liêu cho biết cuộc gặp gỡ bên bờ sông năm ấy đã trở thành bước ngoặt giúp nữ sinh lấy lại niềm tin để tiếp tục cố gắng. Cô viết rằng trong suốt 3 năm học trung học phổ thông, sự động viên và lòng tốt của hai người phụ nữ xa lạ luôn là "một tia sáng" giúp mình vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Nữ sinh cũng tiết lộ đã nhiều lần muốn nhắn tin hỏi thăm và báo tình hình học tập cho hai nữ cảnh sát, nhưng vì sợ làm phiền nên đều từ bỏ ý định. Chỉ đến khi kỳ thi đại học kết thúc và biết mình đạt 582 điểm, cô mới lấy hết can đảm để gửi tin nhắn báo tin vui cùng lời cảm ơn đã ấp ủ suốt 3 năm.

Nữ cảnh sát cho biết điều khiến bà trăn trở nhất trong đêm hôm ấy là việc một cô bé còn rất nhỏ đã phải một mình gánh chịu quá nhiều áp lực từ học tập và cuộc sống. (Ảnh minh họa)

Sau khi đọc xong, Viên Giang Bình cho biết bà vừa bất ngờ vừa xúc động vì không nghĩ một hành động rất bình thường trong công việc và cuộc sống lại được cô gái ghi nhớ lâu đến vậy.

"Tôi chỉ làm điều mình nên làm, không ngờ con bé vẫn nhớ suốt 3 năm", bà chia sẻ.

Ngay sau đó, nữ cảnh sát đã nhắn tin hồi âm, chúc mừng kết quả của Tiểu Liêu và động viên cô tiếp tục cố gắng trên chặng đường phía trước. Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, Viên Giang Bình cho biết với tư cách là một người mẹ, điều khiến bà trăn trở nhất trong đêm hôm ấy là việc một cô bé còn rất nhỏ đã phải một mình gánh chịu quá nhiều áp lực từ học tập và cuộc sống.

Bà cho rằng việc giúp đỡ người khác là trách nhiệm bình thường của mình, dù là hỗ trợ người dân trong công việc hay dành thời gian lắng nghe một học sinh đang rơi vào khủng hoảng.

"Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc nếu có thể giúp được ai đó, dù chỉ là một việc rất nhỏ", bà nói.