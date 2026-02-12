Bà Sasiphat Sinsohm, Hiệu trưởng trường Patong Prathan Keereewat, đã tử vong sau khi bị một kẻ tấn công xông vào trường nổ súng và bắt giữ con tin ngày 11/2.

Sự việc xảy ra tại trường Patong Prathan Keereewat thuộc tiểu khu Patong, huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan. Kẻ tấn công đã nổ súng khiến nhiều người bị thương và bắt giữ trẻ em làm con tin. Cơ quan chức năng sau đó đã kiểm soát được tình hình và bắt giữ hung thủ. Đối tượng được xác định là một thanh niên địa phương 17 tuổi tên Khemnan, có tiền sử điều trị tâm thần liên quan đến lạm dụng chất kích thích và vừa xuất viện vào tháng 12 năm 2025.

Bà Sasiphat Sinsohm, Hiệu trưởng trường Patong Prathan Keereewat

Vụ việc khiến 3 người bị thương vong nặng:

Bà Sasiphat Sinsohm, Hiệu trưởng nhà trường, bị bắn vào ngực trái. Bà được đưa đến bệnh viện Hat Yai để phẫu thuật cấp cứu và theo dõi đặc biệt. Một nữ sinh 15 tuổi bị bắn vào thắt lưng trái, hiện đang điều trị tại bệnh viện Songklanagarind trong tình trạng ổn định. Một nữ sinh khác bị thương do nhảy từ trên cao xuống để thoát thân và cũng đang được chăm sóc y tế.

Mới nhất, vào ngày 12 tháng 2 năm 2026, Quỹ Đoàn kết Hữu nghị Thangsiang Tieng chi nhánh Hat Yai đã đăng tải thông báo: "Quỹ Đoàn kết Hữu nghị Hat Yai xin chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Hiệu trưởng Sasiphat Sinsohm và gửi lời an ủi chân thành đến gia đình bà. Thời điểm từ trần là 03:00 sáng ngày 12/02/26".

Hiện trường vụ việc

Cùng lúc đó, trang Facebook của Bộ Giáo dục Thái Lan cũng đăng dòng trạng thái: "Xin chia buồn về sự cố và sự ra đi của Hiệu trưởng Sasiphat Sinsohm".

Trên không gian mạng, rất nhiều bài viết đã bày tỏ lòng thương tiếc và tôn vinh hành động anh hùng của nữ hiệu trưởng. Bà đã hy sinh thân mình để bảo vệ sự an toàn cho các học sinh trước họng súng của kẻ thủ ác.

Dẫn nguồn tin từ cảnh sát địa phương, tờ Nation Thailand cho biết nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Khemnan đến trường để tìm một giáo viên, người trước đó đã kỷ luật em gái của hắn. Do không tìm thấy người này, đối tượng đã trở nên quẫn trí và thực hiện hành vi bắt giữ con tin.