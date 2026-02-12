Một người đàn ông Trung Quốc đã ở trong tình trạng nguy kịch sau cú ngã bí ẩn từ tầng 4 của một khách sạn ở khu vực Na Kluea, tỉnh Chon Buri của Thái Lan. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 8 tháng 2 vừa qua.

Lực lượng cứu hộ từ Tổ chức Sawang Borriboon Dhammasatan và các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Bang Lamung cũng đã nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ.

Khi đến nơi, họ tìm thấy một người đàn ông Trung Quốc 22 tuổi, sau đó được xác định là Wang Li Chuan, nằm trong tình trạng nguy kịch ở khu vườn bên dưới tòa nhà khách sạn. Các nhân viên cứu hộ đã sơ cứu khẩn cấp tại hiện trường trước khi đưa anh ta đến bệnh viện gần nhất để điều trị y tế khẩn cấp.

Hiện trường vụ việc người đàn ông rơi từ tầng 4 của khách sạn xuống đất.

Tình trạng hiện tại của nạn nhân vẫn chưa được cập nhật công khai. Căng thẳng được cho là đã bùng phát tại hiện trường ngay sau khi lực lượng chức năng đến. Một nhóm người Thái Lan và Trung Quốc, được cho là có liên quan đến người đàn ông bị thương, đã cản trở các nhà báo địa phương đưa tin về vụ việc.

Theo các nguồn tin tại hiện trường, các thành viên trong nhóm đã la hét những lời lẽ tục tĩu và xô đẩy phóng viên, buộc nhân viên an ninh khách sạn phải can thiệp để ổn định tình hình. Sau khi can thiệp, nhóm người này nhanh chóng rời khỏi khu vực. Nhóm người này được cho là ở cùng phòng tầng bốn với nạn nhân Wang.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Họ được cho là đã không cho cảnh sát khám xét phòng khách sạn và chủ động ngăn cản các nhà báo chụp ảnh hoặc quay video tại hiện trường. Một nhân viên bảo vệ khách sạn nói với SiamChon News rằng anh ta nghe thấy một tiếng động lớn giống như tiếng vật gì đó rơi xuống đất và vội vàng chạy đến kiểm tra, rồi phát hiện người đàn ông Trung Quốc bị thương nằm trong khu vườn bên dưới.

Người bảo vệ cho biết thêm rằng các ban công ở các tầng trên của khách sạn đều được lắp đặt các thanh sắt rèn được thiết kế để ngăn ngừa té ngã. Anh ta nói rằng rất khó để ai đó vô tình ngã qua lan can, làm tăng thêm nghi ngờ về cách thức xảy ra vụ việc.

Cảnh sát hiện đang xem xét đoạn phim từ camera giám sát bên trong và bên ngoài khách sạn để xác định xem vụ ngã là do tai nạn, cố ý hay do tác động từ bên ngoài. Các nhà chức trách không loại trừ khả năng người đàn ông đã nhảy xuống khi đang say xỉn, hoặc bị ép nhảy xuống để thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Chính quyền cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và sẽ tiến hành thẩm vấn thêm những người có liên quan đến người bị thương sau khi tình trạng sức khỏe của nạn nhân ổn định.

Gia Linh (Theo The Thaiger)