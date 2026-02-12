Trong ngày thứ Năm, 12/02/2026 (tức 25/12 âm lịch), còn gọi là ngày Đinh Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ, các con giáp sẽ đón nhận năng lượng của ngày "Phục ngâm" (ngày Tỵ, năm Tỵ). Cục diện địa chi hội tụ Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) cực mạnh, tạo điều kiện cho tiền bạc quy tụ về một mối ngay sát thềm Tết Nguyên Đán.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và chiến thuật để bạn "hốt bạc" cuối năm cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Dậu (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là con giáp "số đỏ" nhất ngày hôm nay, 12/2 nhờ sự giao hòa tuyệt vời giữa ngày, tháng và năm. Cũng chỉ còn chưa đến 1 tuần nữa là kết thúc năm Ất Tỵ, tuổi Dậu hãy nhân cơ hội này nỗ lực hết mình để thu về nhiều tài lộc nhất có thể, đón một cái Tết thật sung túc nhé.

- Vận trình tài lộc: Bản mệnh đón nhận luồng cát khí dồi dào, các khoản thưởng Tết, hoa hồng hoặc lợi nhuận từ đầu tư bắt đầu đổ về túi. Đây là thời điểm "vàng" để tuổi Dậu tất toán các hợp đồng lớn. Quý nhân phù trợ giúp bạn nhận được những thông tin giá trị giúp gia tăng tài sản nhanh chóng.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tuổi Dậu hãy tận dụng sự quyết đoán vốn là ưu điểm nổi bật của mình để chốt các thương vụ còn dang dở. Khung giờ hoàng đạo 07h - 09h (giờ Thìn) là thời điểm đại cát để chuyển tiền hoặc ký kết.

+ Mẹo phong thủy: Con giáp này có thể cân nhắc việc sử dụng phụ kiện màu vàng kim hoặc trắng để kích hoạt năng lượng Kim, giúp thu hút thêm vượng khí cho bản mệnh.

2. Con giáp tuổi Sửu (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Theo tử vi học, nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp có một ngày làm việc cực kỳ hiệu quả, uy tín cá nhân mang lại lợi ích kinh tế lớn, giúp túi tiền của họ rủng rỉnh trong những ngày cuối năm.

- Vận trình tài lộc: Thần Tài ưu ái giúp con giáp bản mệnh này đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc. Sự chăm chỉ suốt năm qua được đền đáp bằng những khoản thưởng hậu hĩnh. Bạn cũng có duyên nhận được quà tặng giá trị hoặc lộc ăn uống từ đối tác. Dòng tiền "Chính Tài" cực vượng, giúp bạn có một cái Tết Bính Ngọ vô cùng sung túc.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Giao thiệp: Tuổi Sửu hãy chủ động kết nối lại với đối tác cũ. Theo dõi sát biến động thị trường để ra quyết định đầu tư đúng đắn, mang lại nhiều lợi nhuận nhất có thể.

+ Giờ tốt: Thực hiện các việc liên quan đến tài chính vào giờ Dậu (17h - 19h) để tận dụng năng lượng Tam Hợp.

3. Con giáp tuổi Thân (Lục Hợp: Tỵ - Thân)

Nhờ mối quan hệ Lục Hợp (nhị hợp), tuổi Thân cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thu được nhiều lợi nhuận, giúp họ tha hồ sắm sửa cho một cái Tết sung túc, trọn vẹn.

- Vận trình tài lộc: Bản mệnh gặp may mắn về "Thiên tài" (lộc bất ngờ), có thể trúng thưởng hoặc nhận được khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái. Khả năng ứng biến linh hoạt giúp tuổi Thân biến thách thức thành tiền mặt rất nhanh. Bạn dễ dàng thuyết phục được người khác đầu tư vào ý tưởng của mình và từ đó gặt hái thành quả về mặt tài chính.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Kế hoạch: Tuổi Thân hãy dành thời gian rà soát lại sổ sách tài chính, xem xét lại các kế hoạch chi tiêu và đầu tư để chuẩn bị ngân sách cho năm mới Bính Ngọ.

+ Phong thủy: Tra cứu ngày giờ hoàng đạo để mua sắm vàng hoặc tài sản giá trị nhằm tích lũy lộc khí, tránh tiêu pha hoang phí.

*Lời khuyên chung: Ngày Đinh Tỵ mang nạp âm Sa Trung Thổ (Đất trong cát). Hãy giữ tâm thế vững vàng, tỉ mỉ trong các con số để bảo toàn lộc khí cuối năm. Và dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng xin chúc bạn một ngày mới nhiều niềm vui, may mắn và thành công nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.