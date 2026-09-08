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Vụ vợ tử vong trong nhà, chồng bị tai nạn cách 15km: Nạn nhân hiền lành, sống chan hòa với hàng xóm

Lam Giang (Tổng hợp)
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Vợ chồng nạn nhân có 2 người con, trong đó người con đầu đang đi xuất khẩu lao động.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà, người chồng gặp tai nạn ô tô cách nhà 15km, xảy ra tại Quảng Trị gây xôn xao dư luận, nạn nhân trong vụ việc là chị Đinh Thị H. (SN 1980, trú thôn Quy Đạt, xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Thông tin trên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị cho hay, chồng của chị H. là anh Đ.N.S. (SN 1977). Vợ chồng chị H. có 2 người con, trong đó người con đầu đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 8/9, con trai thứ 2 của chị H. đi học về thì phát sự việc. Tại hiện trường, các vật dụng, đồ đạc trong gia đình không có xáo trộn.

Vụ vợ tử vong trong nhà, chồng bị tai nạn cách 15km: Nạn nhân hiền lành, sống chan hòa với hàng xóm - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Công an nhân dân) 

Trên báo Văn hóa cho biết thêm, chị H. từng là công chức xã và vừa nghỉ việc theo chế độ. Trong mắt người dân địa phương, nạn nhân được nhận xét là người hiền lành, chịu khó, sống hòa đồng với bà con xung quanh.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ thông tin, sáng cùng ngày, chị H. được phát hiện nằm bất động trên giường, trên cơ thể có nhiều vết thương và dấu máu. Sự việc được trình báo công an.

Sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt và xác định chị H. đã tử vong. Chồng của nạn nhân được nhìn thấy rời khỏi nhà trước đó không lâu. Sau đó, chồng của chị H. được phát hiện gặp tai nạn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị (cách nhà 15km) và bị thương nhẹ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đôi nam nữ tử vong nhiều ngày trong phòng trọ ở TP.HCM: Thông tin về nạn nhân
Tags

tai nạn giao thông

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