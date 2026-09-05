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Đôi nam nữ tử vong nhiều ngày trong phòng trọ ở TP.HCM: Thông tin về nạn nhân

Lam Giang (Tổng hợp)
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Người dân sống gần căn nhà ngửi thấy mùi hôi nồng nặc nên đã trình báo công an.

Vụ việc phát hiện đôi nam nữ tử vong nhiều ngày trong phòng trọ tại phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã khiến dư luận xôn xao.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 4/9, người dân sống trong hẻm 154 đường Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) ngửi thấy mùi hôi nồng nặc nên đi kiểm tra. Mọi người phát hiện một căn nhà có dấu hiệu khả nghi nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Đôi nam nữ tử vong nhiều ngày trong phòng trọ ở TP.HCM: Thông tin về nạn nhân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận đến kiểm tra căn nhà thì phát hiện đôi nam nữ tử vong tại phòng ngủ trên lầu 1, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân nam khoảng 30 tuổi, trú tại TP.HCM còn nạn nhân nữ 37 tuổi, trú tại Khánh Hòa. Theo người dân địa phương, 2 nạn nhân có quan hệ tình cảm và đã thuê căn nhà trên để sinh sống được gần 1 năm.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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