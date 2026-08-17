Vụ vợ lao vào cứu chồng bị điện giật, cả 2 tử vong: Người đặt cọc mua nhà đưa ra quyết định ấm lòng

Trước đó, người phụ nữ đã đặt cọc 200 triệu đồng và dự định nhận nhà vào đầu tháng 8. Tuy nhiên, cuối tháng 7 thì vợ chồng chủ nhà gặp nạn không qua khỏi.

Sự việc đôi vợ chồng không may bị điện giật tử vong xảy ra cuối tháng 7 vừa qua tại xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nạn nhân trong vụ việc là ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) và bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi).

Ít ngày trước khi gặp nạn thương tâm, vợ chồng ông Tuấn đã quyết định bán nhà, nhận tiền cọc 200 triệu đồng và dự định bàn giao nhà vào đầu tháng 8. Khi đôi vợ chồng không may gặp nạn, tất cả các bên đều rối bời. Về phía người đặt cọc mua nhà cho biết sẽ không tiếp tục thực hiện giao dịch vì quan niệm tâm linh.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, người phụ nữ đã đặt cọc mua nhà của vợ chồng ông Tuấn kể, chiều tối ngày 16/8, gia đình ông Tuấn đã mời chị cùng người thân đến nhà. Gia đình chia sẻ hoàn cảnh khó khăn sau khi vợ chồng ông Tuấn đột ngột qua đời. Với mong muốn để vợ chồng ông Tuấn được ra đi thanh thản, gia đình muốn hoàn trả lại tiền cọc cho người mua nhà. Đây là số tiền phúng viếng và khoản hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Theo người phụ nữ, sau khi nghe câu chuyện và hoàn cảnh của gia đình ông Tuấn, chị đã quyết định chỉ nhận về số tiền 160 triệu đồng, gửi lại gia đình 40 triệu đồng. Thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, 2 bên gia đình đã dành cho nhau những cái ôm và lời động viên chân thành. Theo người phụ nữ, sau khi nhận lại tiền cọc, chị vẫn trằn trọc, khó ngủ vì xót thương cho phận người.

Công trình nơi vợ chồng ông Tuấn gặp nạn thương tâm. (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)

Em Lê Viết Hồng Anh (con trai lớn của ông Tuấn) cho hay, ngoài khoản tiền cọc bán nhà, cha mẹ của em còn vay mượn nhiều người. Gia đình đã dùng tiền phúng viếng và các nhà hảo tâm hỗ trợ để trả mỗi người một ít song vẫn không đủ.

Hiện tại, trong tài khoản của Hồng Anh chỉ còn vài trăm ngàn đồng. Em cũng đã làm đơn gửi ngân hàng xin hỗ trợ khoanh, giãn khoản nợ 1,7 tỉ đồng mà cha mẹ thế chấp căn nhà để vay nhưng đến nay em chưa nhận được phản hồi. Được biết, vợ chồng ông Tuấn từng có cuộc sống ổn định, tích góp và vay mượn để xây được căn nhà khang trang. Tuy nhiên, nhiều biến cố liên tục ập đến đã khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần.

Xây nhà xong được khoảng 2 năm, vào năm 2021, ông Tuấn vay 300 triệu đồng mua chiếc máy gặt lúa để làm ăn. Máy mua chưa được bao lâu thì xảy ra tai nạn, gia đình phải lo số tiền viện phí rất lớn cho nạn nhân, đồng thời bồi thường 350 triệu đồng. Ông Tuấn đành phải bán chiếc máy gặt vừa mua với giá chỉ 90 triệu đồng. Sau đó, người đàn ông xin đi làm cơ khí tại một doanh nghiệp với mức thu nhập ổn định nhưng được một thời gian thì mất việc do doanh nghiệp cơ cấu lại.

Thông tin trên Chuyên trang Công an Đà Nẵng cho biết thêm, sau khi mất việc, ông Tuấn đi làm nghề tự do, ai thuê gì làm nấy, thu nhập bấp bênh. Bà Thạnh thì bán hàng ăn ở chợ.

Gia đình có một mẹ già và hai con nhỏ đang tuổi ăn học, gánh nặng kinh tế đè lên vai, đôi vợ chồng không thể gồng thêm nên quyết định bán căn nhà để trả nợ. Sau khi nhận tiền cọc, ông Tuấn dựng tạm ngôi nhà trên mảnh đất rộng 35m2 ở phía sau nhà. Khi ông lên mái tôn của công trình này để sửa chữa thì bị điện giật. Thấy chồng gặp nạn, bà Thạnh lao lên cứu thì cũng bị điện giật, gục tại chỗ. Hai vợ chồng không qua khỏi.