Nhắc nhở người tiểu bậy trên bãi biển Nha Trang, nam du khách bị đánh nhập viện: Người trong cuộc nói gì?

Thấy người đàn ông có hành động phản cảm, anh Tuấn Anh ra nhắc nhở thì bị đối phương lao vào đấm liên tục.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin về việc một nam du khách bị hành hung khi nhắc nhở một người đàn ông tiểu bậy trên bãi biển ở Nha Trang. Thông tin khiến nhiều người bày tỏ sự bất bình. Được biết, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 12/8. Nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Anh (37 tuổi, trú xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, chiều ngày 12/8, anh Tuấn Anh cho biết vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang.

Kể lại sự việc, anh Tuấn Anh cho hay, chiều 11/8, anh cùng nhóm bạn từ Hải Phòng vào Nha Trang du lịch. Cả nhóm lưu trú tại 1 khách sạn ở phường Bắc Nha Trang.

Sự việc được những người bạn của anh Tuấn Anh (áo đen) dùng điện thoại ghi lại. (Ảnh: Cắt từ clip)

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 12/8, anh Tuấn Anh cùng nhóm bạn đang ngồi ăn vặt ở khu vực bãi biển trước khách sạn thì thấy một nhóm 7 người đi tới. Sau đó, 1 người trong số này ra đứng tiểu ở bãi biển, nơi anh Tuấn cùng nhóm bạn đang ăn.

Thấy vậy, anh Tuấn Anh ra nhắc người đàn ông nên ra nhà vệ sinh công cộng chứ không nên tiểu tiện trên bãi biển, ngay trước mặt trẻ em và du khách nước ngoài như vậy.

Thay vì tiếp thu, người đàn ông đã lớn tiếng rồi lao đến đấm anh Tuấn Anh liên tục. Sự việc chỉ dừng lại khi những người bạn đi cùng can ngăn. Diễn biến sự việc đã được bạn của anh Tuấn Anh dùng điện thoại để quay lại.

Báo Dân trí thông tin thêm, sau khi bị hành hung, nạn nhân đã trình báo Công an phường Bắc Nha Trang. Sau đó, người đàn ông được bạn bè đưa lên bệnh viện điều trị. Tại đây, anh được chẩn đoán rách môi, chấn thương sưng phù nề vùng mắt.

Cùng ngày, lãnh đạo phường Bắc Nha Trang cho biết Công an phường đang vào cuộc xác minh vụ việc.