Vụ trộm 5.200 con chó, thu lợi bất chính 2,6 tỉ đồng: Công an phát thông báo mới

Ngày 8-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiến hành rà soát, xác minh nguồn gốc số chó tang vật đã thu giữ trong quá trình triệt phá đường dây trộm cắp quy mô lớn trên địa bàn. Đồng thời, đơn vị thông báo rộng rãi đến người dân có chó bị mất trộm liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn nhận lại tài sản.

Tang vật trong vụ án được phát hiện đang nhốt tại xã Đắk Rơ Wa.

Trước đó, rạng sáng 7-2, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an phường Thống Nhất cùng các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây trộm chó do Hoàng Văn Hoan (SN 1984; trú tại 55 Lữ Gia, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cầm đầu.

Quá trình khám xét ban đầu, lực lượng chức năng thu giữ 23 con chó với tổng trọng lượng khoảng 270 kg. Tiếp tục mở rộng điều tra ngay trong ngày, các trinh sát tiến hành khám xét nơi ở của một đối tượng chuyên thu mua chó trộm tại xã Đắk Rơ Wa (tỉnh Quảng Ngãi), phát hiện thêm 23 con chó bị nhốt trong lồng sắt, chờ tiêu thụ.

Theo điều tra ban đầu, số chó trên được nhóm của Hoan thực hiện trộm cắp tại TP Pleiku (cũ) và các địa bàn lân cận như Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai… Sau khi trộm được, các đối tượng vận chuyển đến điểm tập kết để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Bước đầu, Hoan khai trung bình mỗi ngày nhóm bắt khoảng 22 con chó bán lấy tiền tiêu xài. Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã trộm khoảng 5.200 con chó, tổng trọng lượng khoảng 52 tấn, thu lợi bất chính khoảng 2,6 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra và trao trả tài sản cho người bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân bị mất chó trong thời gian gần đây liên hệ trực tiếp tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng hoặc làm việc với điều tra viên Nguyễn Mạnh Chiến (SĐT: 0935.486.779) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.