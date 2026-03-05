Vụ triệt phá web lậu Xôi Lạc TV: Nhiều đối tượng trẻ, có trình độ đại học, thạc sĩ

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05) vừa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 38 người về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật thông qua hệ thống website được biết đến với tên gọi “Xôi Lạc TV”. Đại tá Nguyễn Huy Lục - Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, “Xôi lạc TV” là tên gọi chung của nhiều đường link có tên “Xôi lạc”.

Qua quá trình điều tra, Cục A05 đã triển khai các hoạt động ngăn chặn đối với nhiều đường link, trang web “Xôi lạc”. Từ đó, xác định có rất nhiều đường link, trang web dẫn nguồn từ các quốc gia lân cận với Việt Nam. Đối với các đường dẫn, đường link từ nước ngoài, đơn vị đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn.

Web lậu Xôi Lạc TV - Ảnh: Bộ Công an

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 02/02/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triển khai triệt phá đường dây tội phạm trên. Kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Theo đại diện lãnh đạo Cục A05 , hệ thống "Xôi lạc TV" vừa bị triệt phá có thể được xem là một trong hệ thống "Xôi Lạc TV" lớn nhất trong hiện tại và trước đây.

"Nhân viên đều rất trẻ, đa số có trình độ từ đại học, thạc sĩ. Nói chung là rất giỏi, thành thạo công nghệ thông tin. Khi tuyển dụng cũng diễn ra độc lập nên không ai biết ai, công việc của nhóm nào biết nhóm đấy", VnExpress dẫn lời Đại tá Nguyễn Huy Lục - Trưởng phòng 5 Cục A05 nói tại buổi họp báo sáng 5/3.

Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu được xác định là tên D. sinh năm 1979 và một đối tượng tên Đ. sinh năm 1993, đều ở tại Hà Nội. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn bắt nhiều bình luận viên có tiếng trên kênh "Xôi lạc TV", như: "Người dơi", "Batman", "Người rơm" và rất nhiều nicknames ẩn danh"…

Các đối tượng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhóm quản trị, điều hành, được sắp xếp một cách bài bản, chuyên nghiệp, hệ thống bình luận viên rất chuyên nghiệp.

Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin về vụ án tại họp báo - Ảnh: Bộ Công an

Theo đại diện Cục A05, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong hệ thống "Xôi lạc TV" đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, từ đó phát sinh doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đến nay đã kê biên, truy vết được tài sản tổng giá trị khoảng 300 tỷ đồng, chủ yếu là tiền điện tử.

Tại họp báo, Trung tá Phạm Văn Hiểu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều các bạn trẻ tham gia hệ thống.

Do vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều nguồn dữ liệu, nhiều kênh trung gian, con số thiệt hại sẽ được công bố khi đủ căn cứ.

Theo cục A05, việc lồng ghép nội dung quảng cáo đều hướng tới hoạt động có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc và phát tán nội dung độc hại cũng gây nguy cơ lôi kéo người dùng, nhất là thanh thiếu niên vào các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng ANTT.

Việc triệt phá đường dây tội phạm trên hệ thống "Xôi Lạc TV" là hồi chuông cảnh tỉnh cho những đối tượng đang thực hiện và những cá nhân có ý định làm giàu bất chính trên công sức sáng tạo của người khác. Mọi hành vi ẩn danh trên không gian mạng đều để lại dấu vết.