Bắt khẩn cấp tài xế xe bán tải Trần Anh Phương - kẻ tạt đầu xe máy

Trang Anh |

Trần Anh Phương là tài xế xe bán tải tạt đầu khiến chiếc xe máy chở 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ ngã ra đường ngay sát xe tải.

Thông tin trên báo Báo Bảo vệ pháp luật cho hay, tối 3/3, đại diện VKSND Khu vực 3 (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Anh Phương (SN 1987; thường trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trần Anh Phương chính là tài xế xe bán tải tạt đầu xe máy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường Đỗ Mười khiến nhiều người bức xúc.

Đối tượng Trần Anh Phương - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Cụ thể, theo Công an TP Hà Nội, vào tối ngày 27/02/2026 trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh clip ghi lại cảnh một xe bán tải tạt đầu, chèn ép một xe máy lưu thông cùng chiều trên đường Đỗ Mười, hướng về bến xe Nước Ngầm, khiến xe máy chở 3 người, trong đó có một trẻ nhỏ, bị ngã ra đường, suýt va chạm với một xe tải lớn đang lưu thông bên cạnh.

Sau khi xảy ra sự việc, chiếc xe bán tải đã tăng ga rời khỏi hiện trường. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của tài xế xe bán tải.

Hành vi tạt đầu xe máy chở 3 người của Phương khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Hoàng Mai đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc.

Danh tính tài xế điều khiển chiếc xe bán tải được xác định là Trần Anh Phương. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 02/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Anh Phương về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt giữ Nguyễn Thị Sâm SN 1968
Bắt khẩn cấp tài xế xe bán tải Trần Anh Phương - kẻ tạt đầu xe máy - Ảnh 3.Thông tin mới vụ bắt tài xế Nguyễn Tuấn Quyền SN 2001

Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định khởi tố và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Quyền về hành vi Chống người thi hành công vụ.

