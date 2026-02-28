Thông tin mới vụ bắt tài xế Nguyễn Tuấn Quyền SN 2001

Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 28/2 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra vụ án hình sự Chống người thi hành công vụ, xảy ra ngày 19/02/2026 tại địa bàn xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Quá trình điều tra, xác định bị can Nguyễn Tuấn Quyền (sinh năm 2001, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Daewoo Lanos, biển kiểm soát 29N-1925, màu sơn xám kéo theo Thiếu tá Nguyễn Văn Đông cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang trên đường ĐĐT04 thuộc thôn Bắc Yên và thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân biết người làm chứng hoặc có dữ liệu về hình ảnh, video liên quan đến vụ án thì cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Khối Cơ quan Cảnh sát điều tra, tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang qua số điện thoại 02073.871.161 hoặc liên hệ Điều tra viên Hoàng Văn Dương, số điện thoại 0983.841.412 để được tiếp nhận. Công an tỉnh Tuyên Quang cam kết bảo đảm tuyệt đối giữ bí mật về cá nhân và tổ chức cung cấp thông tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tống đạt quyết định và lệnh đối với Nguyễn Tuấn Quyền - Ảnh: Công an Tuyên Quang

Trước đó, vào tối 19/02/2026, Tổ Cảnh sát giao thông Hàm Yên thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang trong khi làm nhiệm vụ tại thôn Tân Bắc đã ra hiệu lệnh dừng xe đối với ô tô biển kiểm soát 29N-1925 để kiểm tra nồng độ cồn. Trong quá trình làm việc, đối tượng bất ngờ giữ tay cán bộ làm nhiệm vụ, kéo kính chắn gió và tăng ga bỏ chạy, khiến Thiếu tá Đông bị kẹt tay, phải chạy theo và bám vào xe.

Sau khi di chuyển khoảng 500m, đối tượng buông tay, hạ kính chắn gió làm đồng chí Cảnh sát giao thông ngã xuống đường, bị thương và được đưa đi cấp cứu. Kết quả xác minh xác định nồng độ cồn của Nguyễn Tuấn Quyền là 0,21 mg/L khí thở.

Đến ngày 23/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định khởi tố và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Quyền về hành vi Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Camera ghi lại vụ việc - Nguồn: Bộ Công an