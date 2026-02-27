Quyết định truy tìm người có tên Trần Văn Điền SN 1967

Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định truy tìm một người đàn ông sinh năm 1967 để phục vụ công tác điều tra.

Theo quyết định, người bị truy tìm là ông Trần Văn Điền (SN 1/7/1967, quê tỉnh Cà Mau). Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở trước khi rời địa phương được xác định tại Tổ 1, khu phố Suối Đá, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Đặc điểm nhận dạng: có nốt ruồi khoảng 2cm ở phía trước đầu mày phải.

Cơ quan điều tra cho biết, ông Trần Văn Điền là đối tượng cần truy tìm trong quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Hiện chưa rõ người này đang ở đâu.

Quyết định truy tìm ông Trần Văn Điền - Ảnh: Công an Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp truy tìm. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến người nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (PC01) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.