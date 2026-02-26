HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Bắt quả tang thanh niên 2006 đang khống chế, cưỡng dâm người yêu cũ trong nhà nghỉ

Trang Anh |

Sau khi chia tay, N. đã nhiều lần đe dọa đăng tải các video nhạy cảm lên mạng xã hội để ép buộc người yêu cũ tiếp tục gặp mặt và quan hệ tình dục.

Công an TP.Đà Nẵng ngày 26/2 cho biết, vào lúc 14h45 ngày 24/02, Công an phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng bắt quả tang đối tượng N.V.N. (SN 2006, trú xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng), khi đối tượng này đang thực hiện hành vi cưỡng dâm đối với chị L.T.X. (SN 2007) tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường.

Qua đấu tranh, N.V.N khai nhận vào cuối năm 2023, giữa N.V.N và chị L.T.X. có quan hệ tình cảm. Trong thời gian quen nhau, hai bên đã nhiều lần tự nguyện quan hệ, N.V.N đã lén quay video các lần đó. Sau khi chia tay, từ đầu tháng 02/2026 đến nay, N.V.N. đã nhiều lần đe dọa đăng tải các video nhạy cảm lên mạng xã hội và gửi cho gia đình chị L.T.X. nhằm mục đích ép buộc chị L.T.X tiếp tục gặp mặt và quan hệ tình dục.

Công an bắt quả tang đối tượng tại nhà nghỉ - Ảnh: CA Đà Nẵng

Do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín bản thân và gia đình, chị L.T.X. đã miễn cưỡng chấp nhận theo yêu cầu của đối tượng. Bằng thủ đoạn trên, N.V.N. đã hai lần ép buộc chị L.T.X. quan hệ trái ý muốn. Đến chiều ngày 24/02, khi đối tượng đang tiếp tục thực hiện hành vi tại một nhà nghỉ trên địa bàn thì bị lực lượng Công an phường Điện Bàn phát hiện, bắt quả tang.

Công an phường Điện Bàn đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tham mưu lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng N.V.N để xử lý theo quy định của pháp luật.

