Vụ tranh chấp thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến: Chữ ký trên di chúc khác chữ ký mẫu

Tòa án vừa công khai kết luận giám định chữ ký, kết quả xác định chữ ký trên bản di chúc khác với các chữ ký mẫu của nam diễn viên Đức Tiến.

Liên quan vụ tranh chấp tài sản thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống tại Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên) vừa có thêm diễn tiến mới.

Một góc phòng xử án phiên tòa sơ thẩm.

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa công khai kết luận giám định chữ ký và kết quả thẩm định lại giá trị 2 bất động sản đang tranh chấp để các đương sự tiếp cận.

Kết luận giám định cho thấy chữ ký trên bản di chúc được cho là do cố nghệ sĩ Đức Tiến lập tại Mỹ ngày 9/8/2023 (với nội dung để lại toàn bộ tài sản cho vợ là Nguyễn Bình Phương) và các chữ ký mẫu mang tên cố diễn viên Đức Tiến trên nhiều tài liệu từ năm 2009 đến năm 2023 "không phải do cùng một người ký ra".

Liên quan định giá tài sản, chứng thư thẩm định thực hiện vào tháng 5/2026 cũng xác định lại tổng giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại phường Hiệp Bình, TP Thủ Đức (cũ) và thửa đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay thuộc Tây Ninh) được ước tính có giá trị hơn 8,7 tỷ đồng.

Việc xác minh lại tính xác thực của chữ ký trong di chúc và định giá lại toàn bộ khối tài sản như nêu trên là xuất phát từ phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 4 vừa qua. Tại phiên tòa phúc thẩm của tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM xét xử vụ tranh chấp, bà Nguyễn Ngọc Ánh yêu cầu HĐXX xác minh lại tính xác thực của chữ ký trong di chúc và đề nghị định giá lại toàn bộ khối tài sản. HĐXX chấp nhận yêu cầu và hoãn phiên tòa và nay có kết quả giám định chữ ký và định giá tài sản như nêu trên.

Vụ tranh chấp này vào tháng 10/2025, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và xác định bản di chúc lập tại Mỹ là hợp pháp.

Khối di sản của cố diễn viên Đức Tiến gồm một căn nhà tại phường Hiệp Bình trị giá khoảng 6,2 tỷ đồng và một thửa đất tại Long An (cũ) trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

HĐXX sơ thẩm không chấp nhận quan điểm, cho rằng toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Căn nhà được cố diễn viên mua trước khi kết hôn, còn thửa đất đã thanh toán phần lớn trước thời điểm đăng ký kết hôn.

Từ đó, HĐXX sơ thẩm tuyên: với tư cách giám hộ hợp pháp của con gái diễn viên Đức Tiến, bà Bình Phương được quản lý hơn 70% giá trị di sản.

Đối với bà Ánh, tòa bác lập luận về việc đồng sở hữu căn nhà với cố diễn viên Đức Tiến do thiếu chứng cứ chứng minh đóng góp. Tuy nhiên, bà Ánh vẫn được hưởng phần thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc cùng khoản giá trị tương ứng với công sức quản lý, trông coi tài sản, tổng cộng là hơn 2 tỷ đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, cả hai bên đều kháng cáo. Bà Bình Phương đề nghị điều chỉnh việc xác định tài sản chung và không chấp nhận yêu cầu phản tố của phía bị đơn. Ngược lại, bà Ánh cho rằng bản án sơ thẩm chưa đánh giá đầy đủ chứng cứ. Bà đề nghị xử phúc thẩm theo hướng sửa án có lợi cho mình.