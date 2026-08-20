Vụ Trấn Thành bị chỉ trích xấu tính: Liên Bỉnh Phát lên tiếng nhận lỗi

Liên Bỉnh Phát nói thẳng thái độ sau khi khiến Trấn Thành vướng ồn ào.

Mới đây, Trấn Thành bất ngờ bị réo tên trên Threads sau khi một số khán giả cho rằng nam MC có thái độ “xấu tính” với Liên Bỉnh Phát trong Running Man Vietnam. Cụ thể, qua một số màn tương tác trên sóng, Trấn Thành liên tục “dập miếng” đàn em, khiến Liên Bỉnh Phát có những khoảnh khắc sượng trân khi đang cố tạo mảng miếng. Trước những ý kiến trái chiều, Trấn Thành đã lên tiếng giải thích. Nam MC cho biết những màn “cà khịa”, chọc ghẹo giữa các thành viên xuất phát từ mối quan hệ thân thiết của cả dàn cast. Anh cũng khẳng định nếu Liên Bỉnh Phát thực sự cảm thấy buồn hay tổn thương, anh sẵn sàng quay clip để xin lỗi đàn em.

Đến mới đây, Liên Bỉnh Phát chính thức lên tiếng về ồn ào. Đáng chú ý, nam diễn viên không chỉ giải thích cho đàn anh mà còn chủ động nhận phần lỗi về mình. Anh cho biết bản thân vốn cũng thường xuyên trêu Trấn Thành và có thể cách “quăng miếng” của mình đôi lúc chưa đủ duyên nên bị đàn anh “dập” lại. Liên Bỉnh Phát chia sẻ: "Có nhiều bình luận nói anh Hai Thành ‘ăn hiếp’ Năm Phát. Thật ra Phát cũng là đứa hay đi ghẹo Hai, hoặc có khi cách quăng miếng của Phát chưa đủ duyên nên hay bị ảnh dập. Qua chuyện này, Phát cũng tự nhìn lại cách mình tương tác với anh Hai và các anh em khác để khán giả có được những giây phút giải trí vui vẻ hơn".

Liên Bỉnh Phát lên tiếng nhận lỗi giữa lúc Trấn Thành bị chỉ trích

Nam diễn viên đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt giữa những gì diễn ra trên máy quay và mối quan hệ thực tế của các thành viên. Theo Liên Bỉnh Phát, khi tham gia trò chơi, ai cũng hết mình và đảm nhận một “nhân vật” riêng để tạo nên những tình huống thú vị. Nhưng khi máy quay tắt, họ vẫn là những người anh em thân thiết, quan tâm và chăm sóc nhau.

Thậm chí, Liên Bỉnh Phát còn tiết lộ một chi tiết hậu trường khá hài hước rằng trong đợt ghi hình vừa qua, cả nhóm còn được Trấn Thành mua cơm gà cho ăn. Anh kể: "Đợt quay vừa rồi, tụi mình còn không được ăn cơm đoàn vì bị ảnh ‘bắt’ ăn cơm gà ngon bá cháy mà ảnh mua cho cả đám". Cuối cùng, Liên Bỉnh Phát mong khán giả tiếp tục yêu thương và cổ vũ cho mình cũng như tất cả thành viên của chương trình, thay vì vì bênh vực một người mà công kích người khác. Anh nhắn nhủ: “Đừng vì thương một người mà làm tổn thương một người khác nha".

Liên Bỉnh Phát khẳng định mối quan hệ các thành viên trong ekip rất thân thiết

Sau khi người trong cuộc lần lượt lên tiếng, câu chuyện dường như đã có thêm một góc nhìn khác. Với những chương trình thực tế thiên về vận động, cạnh tranh và trêu ghẹo như Running Man Vietnam, những màn “dập miếng”, chọc nhau hay tương tác có phần mạnh tay vốn là một phần của format. Vì vậy, khán giả có lẽ cũng nên nhìn nhận các tình huống trên sóng một cách nhẹ nhàng hơn, thay vì vội vàng quy chụp tính cách hay mối quan hệ của người trong cuộc.

Trấn Thành còn là người chăm lo những bữa ăn cho đàn em khi quay ở Hội An

Chuyện gì đã xảy ra giữa Trấn Thành và Liên Bỉnh Phát?

Trong Running Man Vietnam, dàn cast xây dựng hình ảnh “gia tộc R”, trong đó Trấn Thành được xem là người dẫn đầu và thường được các thành viên gọi thân mật là “Hai Thành”. Vì có mối quan hệ thân thiết, các nghệ sĩ khá thoải mái khi trò chuyện, chọc ghẹo và “quăng miếng” với nhau trên sóng. Thế nhưng, trong tập 4 vừa lên sóng, một màn tương tác giữa Trấn Thành và Liên Bỉnh Phát lại bất ngờ gây tranh luận. Trên Threads xuất hiện bài đăng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, soi thái độ của nam MC dành cho đàn em. Cụ thể, khi Liên Bỉnh Phát liên tục chiến thắng và có màn “gáy” để khoe thế mạnh với “Hai Thành”, Trấn Thành chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ờ”, đồng thời cho biết muốn đàn em “quê”.

Sau đó, nam MC tiếp tục trêu Liên Bỉnh Phát: "Nhà quê thấy sợ, Sam thấy mắc cỡ giúp đồng đội không. Nhà quê quá, lâu lâu thắng có chút xíu mà mừng quýnh lên".

Đáng chú ý, biểu cảm của Liên Bỉnh Phát ở khoảnh khắc này khiến một bộ phận khán giả cho rằng anh có phần ngượng ngùng, sượng trân. Quân A.P và Ninh Dương Lan Ngọc sau đó cũng có những tương tác để “xoa dịu” tình hình. Từ đây, cư dân mạng tranh luận trái chiều, có người cho rằng Trấn Thành chỉ đang trêu đàn em theo đúng tinh thần của chương trình, nhưng cũng có ý kiến nhận xét nam MC đã “dập miếng” quá tay, thậm chí bị cho là cố tình dìm đàn em.

Clip: Màn đáp trả gây tranh cãi của Trấn Thành và Liên Bỉnh Phát

Giữa lúc tranh cãi ngày càng được đẩy lên cao, Trấn Thành chính thức lên tiếng. Nam MC cho biết ban đầu anh định giữ im lặng nhưng sau đó quyết định phản hồi vì cảm thấy có trách nhiệm với chương trình, khán giả và cả Liên Bỉnh Phát. Trấn Thành khẳng định những màn trêu chọc giữa các thành viên đều xuất phát từ sự thân thiết và thoải mái khi chơi cùng nhau.

Nam MC cũng cho biết Liên Bỉnh Phát không phải người duy nhất từng bị anh “dè bỉu” trên chương trình. Quân A.P, Quang Tuấn hay Anh Tú Atus cũng từng bị anh trêu chọc “thê thảm” hơn. Đáng chú ý, Trấn Thành còn khẳng định nếu Liên Bỉnh Phát trực tiếp xác nhận rằng anh thực sự buồn hoặc tổn thương vì những lời nói trên sóng, anh sẵn sàng công khai xin lỗi đàn em.

“Lên TV nhìn thì thấy vui vậy thôi! Chứ đi quay thử 1 ngày với tụi tui đi rồi biết! Nó cực khủng khiếp. Không đủ sức khoẻ là chấn thương và đổ bệnh như chơi. Nên nếu tui mà chảnh thiệt là tui chỉ việc tham gia những show mà lúc nào cũng được ăn bận đẹp và sang chảnh như Say Hi. Hay nằm ở nhà chăn ấm nệm êm nghỉ phẻ chứ mắc gì 40 tuổi đầu rồi, ở vị trí sự nghiệp như vậy, còn phải nai lưng ra đi quay 1 cái show ta nói nó cực, nó nắng, nó mệt, mà ta nói nó bắt mình vật lộn đến mất hết hình tượng để rồi còn bị mang tiếng là xấu tánh như vậy? Suy nghĩ và trả lời dùm tui đi he!”, Trấn Thành chia sẻ.

Nam MC cũng nhấn mạnh tình cảm dành cho Running Man Vietnam và các thành viên trong “gia tộc R”. Theo Trấn Thành, đây là chương trình anh đặc biệt yêu thích bởi cho phép mình được thoải mái vui đùa, sống đúng với tính cách và có những khoảnh khắc vô tư nhất. “Tui khẳng định lần nữa, tui rất thích chương trình này. Và tui thương tất cả anh em trong gia đình R. Ai tui cũng coi là anh em trong nhà hết! Và đó là lý do vì sao bác sĩ đã khuyên tôi nên nghỉ rồi mà tui cũng ráng tham gia. Tất cả chỉ vì tui thích. Đây là nơi duy nhất tui còn được là đứa trẻ của chính mình, được vui đùa đúng ý mình thích và có những nụ cười hồn nhiên và thoải mái nhất", Trấn Thành nói.

Trấn Thành là mảnh ghép không thể thiếu ở Running Man Việt

Ảnh: FBNV