Vụ tin đồn nữ sinh bị xâm hại, nhảy lầu tự tử: Quân khu 7 đề nghị khởi tố vụ án

Liên quan vụ tin đồn thất thiệt sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đang học giáo dục quốc phòng an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7, bị xâm hại, nhảy lầu tự tử, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 đề nghị Công an TP.HCM khởi tố vụ án.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 đề nghị Công an TP.HCM khởi tố vụ án. (Ảnh: Báo Quân khu 7)

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 nhận định, nhiều khả năng đây là chiến dịch truyền thông bẩn, do các thế lực thù địch lợi dụng, cắt ghép, cố ý xuyên tạc thông tin, kích động và bôi nhọ lực lượng quân đội. Hiện cơ quan chức năng đã thu thập hồ sơ, chứng cứ liên quan vụ việc trên, chuyển cho đơn vị kỹ thuật an ninh mạng để điều tra. Đồng thời, đề nghị Công an TP.HCM khởi tố vụ án, nhằm làm rõ sai phạm của các tài khoản mạng xã hội đã xuyên tạc, thông tin sai sự thật.

Quan điểm của Trung tướng Trần Hoài Trung là phải xử lý nghiêm khắc, đề nghị các cơ quan chức năng căn cứ vào Luật An ninh mạng, tiến hành xác minh làm rõ các tài khoản vu khống để hoàn chỉnh hồ sơ, truy tố theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết, hiện Công an TP.HCM đang phối hợp xác minh động cơ, mục đích của những người đăng thông tin sai sự thật. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Tại cuộc họp báo chiều qua (12/1), Đại tá Nguyễn Tiến Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết, ngay khi xảy ra sự việc, nhà trường đã đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PA05) - Công an TP.HCM phối hợp, vào cuộc xác minh động cơ, mục đích của những người đăng thông tin sai sự thật.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM cũng khẳng định, đây là câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, không có sinh viên nào bị xâm hại hay nhảy lầu tự tử.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM khẳng định, đây là câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, không có sinh viên nào bị xâm hại hay nhảy lầu tự tử. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Như VOV đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào ngày 10/1, xuất phát từ một sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM phát hiện bị mất 1,4 triệu đồng khi học tại trường quân sự. Những sinh viên cùng phòng đã nghi ngờ một nữ sinh tên N.C.H.H lấy. Nữ sinh bị nghi ngờ đã kích động tâm lý, la hét và khóc. Nữ sinh này đã được cán bộ Đại đội và cán bộ quản lý đã làm việc, động viên, ổn định tâm lý. Vụ việc được một nữ sinh khác ở tòa nhà đối diện dùng điện thoại quay lại, sau đó gửi cho 3 bạn khác./.