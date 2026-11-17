Sau khi xuất hiện tin đồn, CDC Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Y tế Cư Kuin và UBND xã Ea Ning làm việc với Trạm Y tế xã để xác minh.

Cách đây ít ngày, mạng xã hội lan truyền thông tin một người sống ở xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) đi đánh pickleball đã làm lây truyền HIV cho nhiều người. Thông tin đã khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Liên quan đến sự việc, báo Tiền Phong thông tin, ngày 17/11, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, qua xác minh tin đồn, ngành Y tế xác định người bị nhắc tên không có trong danh sách quản lý người nhiễm HIV và điều trị HIV/AIDS.

Báo cáo của CDC Đắk Lắk cho hay, từ ngày 12-13/11, trên mạng xã hội và trong dư luận xuất hiện thông tin một công dân cư trú tại xã Ea Ning bị nhiễm HIV và làm lây truyền cho nhiều người. Tin đồn khiến một bộ phận người dân hoang mang, bàn tán, đồng thời người bị nhắc tên cũng bị ảnh hưởng tâm lý, sinh hoạt cuộc sống và danh dự.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy thông tin đồn thổi không có cơ sở. (Ảnh minh họa bằng AI)

CDC Đắk Lắk đã phối hợp với Trung tâm Y tế Cư Kuin và UBND xã Ea Ning làm việc với Trạm Y tế xã để xác minh. Qua rà soát dữ liệu trên hệ thống quản lý bệnh nhân HIV (HIV INFO 4.0) và hệ thống quản lý điều trị HIV (HMED), Trạm Y tế xã Ea Ning xác định cá nhân bị dư luận nhắc tên không có trong danh sách quản lý người nhiễm HIV và quản lý điều trị.

Ngành Y tế đánh giá tình hình HIV/AIDS trên địa bàn xã Ea Ning đang ổn định, được kiểm soát. Tại thời điểm xác minh, hệ thống giám sát không ghi nhận sự gia tăng bất thường về số ca nhiễm HIV mới, không có nguy cơ bùng phát dịch liên quan đến sự việc.

Báo VTC News thông tin thêm, cũng liên quan đến vụ việc, UBND xã Ea Ning đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp rà soát, xác minh nguồn thông tin. Qua làm việc với Trạm Y tế và Công an xã, kết quả xác minh ban đầu cho thấy thông tin đồn thổi không có cơ sở.

Công an xã Ea Ning đã mời 2 người liên quan đến việc chia sẻ, bình luận thông tin về vụ việc lên làm việc. (Ảnh: VTC News)

Công an xã Ea Ning đã mời 2 người liên quan đến việc chia sẻ, bình luận thông tin về vụ việc lên làm việc. Cơ quan công an hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét xử lý theo quy định.

Các thông tin liên quan cũng được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh. Trường hợp phát hiện cá nhân cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người khác hoặc tình hình an ninh trật tự sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

CDC Đắk Lắk đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền kiến thức phòng, chống HIV/AIDS; hướng dẫn người có nguy cơ phơi nhiễm tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm và điều trị phù hợp. Các đơn vị được yêu cầu bảo mật thông tin sức khỏe của cá nhân liên quan, không công khai danh tính, hình ảnh trái quy định và ngăn chặn các hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.