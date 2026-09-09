Thời gian gần đây, Vũ Thúy Quỳnh nhận được nhiều sự quan tâm khi bước vào hành trình làm mẹ. Dù đang mang thai, người đẹp vẫn duy trì công việc livestream bán hàng, thường xuyên xuất hiện trước khán giả để giao lưu và giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, trong một buổi phát sóng trực tiếp, khoảnh khắc cô liên tục trò chuyện, có dấu hiệu hụt hơi khiến nhiều người xem không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô.
Khi trò chuyện với netizen, Á hậu sinh năm 1998 còn để lộ vấn đề đáng lo liên quan tới sức khoẻ. Cụ thể, khi một khán giả để lại bình luận nhắc nhở "thức khuya quá không tốt đâu", Vũ Thúy Quỳnh đã trực tiếp phản hồi: "Em không ngủ được ạ". Chia sẻ ngắn gọn này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nàng hậu, đồng thời gửi lời động viên cô chú ý nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân trong giai đoạn đặc biệt này.
Việc mất ngủ trong thai kỳ là tình trạng nhiều mẹ bầu có thể gặp phải do sự thay đổi của cơ thể, nội tiết tố, tâm lý trong quá trình mang thai. Với người nổi tiếng như Vũ Thúy Quỳnh, những chia sẻ nhỏ về cuộc sống cá nhân cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.
Cuối tháng 8 vừa qua, Đức Phạm bất ngờ tái xuất trên mạng xã hội sau khoảng 7 tháng vắng bóng. Trong loạt hình ảnh, nam doanh nhân thu hút sự chú ý khi xuất hiện bên hai nhóc tỳ và bạn gái Vũ Thúy Quỳnh trong dịp cô đón sinh nhật tuổi 26.
Đáng chú ý nhất trong loạt ảnh là những khoảnh khắc tình cảm của Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh, đồng thời hé lộ tin vui cặp đôi đang chuẩn bị chào đón thành viên mới. Cả hai diện trang phục đồng điệu, nam doanh nhân đứng phía sau nhẹ nhàng đặt tay lên vòng hai đã lớn của bạn gái. Vũ Thúy Quỳnh cũng liên tục nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện niềm hạnh phúc khi chuẩn bị bước sang một hành trình mới trong cuộc sống.
Vào tháng 11/2025, doanh nhân Đức Phạm lần đầu gây chú ý khi công khai khoảnh khắc tình cảm bên Á hậu Vũ Thúy Quỳnh trên mạng xã hội. Anh đăng tải hình ảnh ôm bạn gái cùng dòng trạng thái ngắn gọn "Yêu em", nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ công chúng.
Nói về cơ duyên quen biết với bạn trai, Vũ Thúy Quỳnh từng tiết lộ cả hai bắt đầu kết nối từ một sở thích khá bất ngờ. Người đẹp chia sẻ: "Quỳnh ngày xưa là người nghiện chơi game L.Q đó mọi người. Xong ông (Đức Phạm - PV) thấy mình chơi cũng hỏi. Ông giới thiệu 1 game khác của ông cho mình chơi thử. Bắt đầu là từ game đó mọi người, không phải pickleball đâu".
Trong khi đó, Đức Phạm được biết đến là một doanh nhân xuất thân trong gia đình có truyền thống kinh doanh. Anh từng nhận được nhiều sự chú ý của công chúng khi có cuộc hôn nhân với cựu người mẫu, diễn viên Diệp Lâm Anh.
Sau khi xác nhận mối quan hệ với Vũ Thúy Quỳnh, chuyện tình cảm của cả hai liên tục nhận được sự quan tâm từ khán giả. Những khoảnh khắc đời thường, các lần xuất hiện cùng nhau hay những dấu mốc trong cuộc sống của cặp đôi đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.