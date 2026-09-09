Vũ Thuý Quỳnh và bạn trai thông báo có con chung vào cuối tháng 8 vừa qua.

Thời gian gần đây, Vũ Thúy Quỳnh nhận được nhiều sự quan tâm khi bước vào hành trình làm mẹ. Dù đang mang thai, người đẹp vẫn duy trì công việc livestream bán hàng, thường xuyên xuất hiện trước khán giả để giao lưu và giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, trong một buổi phát sóng trực tiếp, khoảnh khắc cô liên tục trò chuyện, có dấu hiệu hụt hơi khiến nhiều người xem không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô.

Khi trò chuyện với netizen, Á hậu sinh năm 1998 còn để lộ vấn đề đáng lo liên quan tới sức khoẻ. Cụ thể, khi một khán giả để lại bình luận nhắc nhở "thức khuya quá không tốt đâu", Vũ Thúy Quỳnh đã trực tiếp phản hồi: "Em không ngủ được ạ". Chia sẻ ngắn gọn này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nàng hậu, đồng thời gửi lời động viên cô chú ý nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân trong giai đoạn đặc biệt này.

Việc mất ngủ trong thai kỳ là tình trạng nhiều mẹ bầu có thể gặp phải do sự thay đổi của cơ thể, nội tiết tố, tâm lý trong quá trình mang thai. Với người nổi tiếng như Vũ Thúy Quỳnh, những chia sẻ nhỏ về cuộc sống cá nhân cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Vũ Thuý Quỳnh chăm chỉ livestream bán hàng từ khi mang thai. Ảnh: MXH

Người đẹp còn tiết lộ bị khó ngủ khi mang thai con đầu lòng. Ảnh: Chụp màn hình

Cuối tháng 8 vừa qua, Đức Phạm bất ngờ tái xuất trên mạng xã hội sau khoảng 7 tháng vắng bóng. Trong loạt hình ảnh, nam doanh nhân thu hút sự chú ý khi xuất hiện bên hai nhóc tỳ và bạn gái Vũ Thúy Quỳnh trong dịp cô đón sinh nhật tuổi 26.