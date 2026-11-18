Vũ Thuý Quỳnh lần đầu hé lộ những hình ảnh của nhóc tỳ.

Trưa 18/11, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh chính thức hé lộ niềm vui chào đón thành viên mới. Vũ Thuý Quỳnh đã sinh con một thời gian nhưng đến nay mới công khai niềm hạnh phúc với công chúng. Theo chia sẻ của người đẹp, em bé là một cô công chúa, có tên thân mật là Summer. Dù chưa công khai diện mạo con gái, nàng hậu vẫn khiến người hâm mộ thích thú khi cho nhóc tỳ diện những bộ váy điệu đà, đáng yêu.

Đăng tải loạt hình ảnh bên con, Vũ Thúy Quỳnh bày tỏ niềm hạnh phúc khi chính thức bước vào hành trình làm mẹ: "Gia đình mình yêu em bé. Chúc em một đời bình an, yêu lắm". Nhan sắc của Vũ Thúy Quỳnh sau khi sinh cũng trở thành tâm điểm. Người đẹp được khen sở hữu diện mạo xinh xắn, mặn mà, thần sắc rạng rỡ và nụ cười hạnh phúc khi ở bên con gái.

Vũ Thuý Quỳnh chính thức công khai những hình ảnh đầu tiên của con gái đầu lòng

Hậu sinh nở, cô gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh xắn, mặn mà

Vũ Thuý Quỳnh giữ kín diện mạo của nhóc tỳ

Em bé được mẹ cho diện váy áo công chúa điệu đà

Bên cạnh những khoảnh khắc của hai mẹ con, Vũ Thuý Quỳnh còn chia sẻ hình ảnh Đức Phạm tự tay pha sữa, cùng cô chăm sóc nhóc tỳ. Nam doanh nhân hào hứng ôm hai mẹ con vào lòng, thể hiện sự gần gũi và quan tâm dành cho gia đình nhỏ. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh chuyện tình cảm của Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm luôn nhận được sự quan tâm trên MXH. Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ.

Thiếu gia Đức Phạm ra dáng bố bỉm cùng Vũ Thuý Quỳnh chăm con

Mẹ bỉm ghi lại khoảnh khắc được bạn trai kề cận chăm sóc khi ở cữ

Vũ Thuý Quỳnh cũng từng gây chú ý khi chi tiền để ở trung tâm ở cữ cao cấp hậu sinh con

Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích các cuộc thi sắc đẹp. Người đẹp từng lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tiếp đó, cô góp mặt trong Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 trước khi đăng quang Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Với hành trình hoạt động liên tục tại các sân chơi nhan sắc, cô xây dựng được lượng người hâm mộ đáng kể.

Doanh nhân Đức Phạm, cũng là nhân vật nhận được nhiều chú ý trên mạng xã hội. Anh được biết đến là một doanh nhân có điều kiện kinh tế, từng vướng ồn ào liên quan đến cuộc hôn nhân với một cựu người mẫu nổi tiếng. Mối quan hệ giữa Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh trở thành tâm điểm bàn luận sau khi cả hai công khai hẹn hò vào cuối năm 2025.

Hồi cuối tháng 8/2026, Đức Phạm từng gây chú ý khi trở lại mạng xã hội sau khoảng 7 tháng vắng bóng. Trong bài đăng khi ấy, nam doanh nhân chia sẻ những suy nghĩ về trách nhiệm, gia đình và mong muốn thay đổi để trở thành chỗ dựa cho những người thân yêu. Anh viết: "Con biết điều bố lo lắng con sẽ ra sao nếu bên cạnh con không có ai nữa. Con biết đến lúc con phải thay đổi vì trách nhiệm của con là phải trở thành điểm tựa để bảo vệ con của con như cách bố bảo vệ con. Cảm ơn bố mẹ đã chỉ cho con cách bảo vệ gia đình của mình. Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi".

Suốt thai kì, Vũ Thuý Quỳnh vẫn đều đặn hoạt động showbiz

Ảnh: FBNV