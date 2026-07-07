Vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc gây chấn động

Ngày 6/7, Hải quân Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa từ một tàu ngầm hạt nhân chiến lược ra Thái Bình Dương.

Thông tin này được Bộ Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA Navy) công bố và được Tân Hoa Xã (Xinhua) đăng tải.

Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên mà Trung Quốc công khai thông báo kể từ khi phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa trên biển Thái Bình Dương hồi tháng 9/2024.

Theo phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc - ông Wang Xuemeng, vụ phóng diễn ra lúc 12h01 (giờ địa phương).

Tên lửa mang đầu đạn huấn luyện đã bắn trúng mục tiêu được chỉ định ở vùng biển ngoài khơi Thái Bình Dương. Đồng thời phía Trung Quốc không tiết lộ loại tàu ngầm, kiểu tên lửa hay vị trí chính xác.

Trung Quốc cho biết cuộc thử nghiệm phù hợp với kế hoạch huấn luyện chiến đấu thường niên và các quốc gia quan tâm đã được thông báo trước về vụ phóng.

Hồi tháng 9/2024, Trung Quốc tuyên bố phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa, mà các nhà phân tích cho rằng thuộc dòng DF-31, có khả năng tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Mỹ.

Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh cuộc tập trận hải quân chung Trung - Nga mang tên Maritime Joint 2026, đang diễn ra gần Thanh Đảo từ ngày 6 đến 13/7.

Sau khi khoa mục diễn tập hoàn tất, tàu chiến của hai nước dự kiến sẽ tiến hành tuần tra chung trên Thái Bình Dương. Đồng thời hiện chưa có xác nhận chính thức nào về mối liên hệ giữa vụ thử tên lửa và cuộc tập trận.

Tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo Type 094 và Type 094A của Hải quân Trung Quốc.

Theo các nguồn tin công khai, hạm đội Trung Quốc chỉ còn một loại tàu ngầm hạt nhân duy nhất có khả năng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa - đó là Type 094. Tổng cộng PLAN có 6 chiếc tàu loại này.

Đồng thời rất có thể Trung Quốc đã bắt đầu hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm chiến lược của mình.

Trung Quốc được cho là đang âm thầm chế tạo Type 096 thế hệ mới, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có xác nhận nào, và hiện tại nền tảng của hạm đội vẫn là các tàu thuộc Type 094.

Về tên lửa đạn đạo dành cho tàu ngầm, Trung Quốc hiện đang sử dụng hai loại đó là L-2AG dành cho Type 094 (Changzheng 9 và Changzheng 10) và JL-3 mới hơn dành cho Type 094A hiện đại hóa (Changzheng 10, Changzheng 12, Changzheng 17, Changzheng 18).

Ngày 19/11/2022, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ - Đô đốc Samuel Paparo, tuyên bố Trung Quốc đã triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-3 trên cả 6 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-3 là vũ khí chiến lược thế hệ thứ ba thuộc lớp này của Trung Quốc.

Truyền thông nhà nước cho biết, nhờ sử dụng các công nghệ tiên tiến, tầm bắn của nó đã tăng 50% so với thế hệ tiền nhiệm JL-2.

Tên lửa mới có tầm bắn tối đa lên tới 12.000km, cho phép nó mang 1 đầu đạn lớn hoặc nhiều đầu đạn hạt nhân được điều khiển riêng lẻ.