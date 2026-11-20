Cảnh sát cũng tiếp tục điều tra riêng biệt nghi vấn gian lận thi đại học (CSAT).

Theo kết quả khám nghiệm tử thi đối với Lee Jin-woo (32 tuổi) – người từng đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Năng lực Pháp lý (LEET) và qua đời giữa lúc đang vướng nghi vấn gian lận thi cử bằng trí tuệ nhân tạo (AI) – cơ quan chức năng bước đầu không phát hiện dấu hiệu nào của việc bị sát hại. Song song với việc làm rõ nguyên nhân tử vong của Lee, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra đơn tố giác riêng biệt liên quan đến nghi vấn gian lận trong kỳ thi năng lực học tập đại học (CSAT).

Theo hãng tin Yonhap ngày 20/11, Viện Pháp y Quốc gia Hàn Quốc (NFS) đã tiến hành khám nghiệm tử thi Lee vào sáng cùng ngày và cho đến hiện tại vẫn chưa ghi nhận bất kỳ tình tiết nào làm dấy lên nghi ngờ án mạng. Do Lee là nhân vật đang thu hút sự chú ý lớn vì nghi vấn gian lận thi cử, việc khám nghiệm được thực hiện nhằm xác minh chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Lee Jin-woo, người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi LEET. Ảnh: Yonhap News

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 12 phút chiều ngày 19/11, Lee được phát hiện trong tình trạng ngừng tim tại một nhà nghỉ gần ga Cheonho (tuyến tàu điện ngầm số 8, Seoul). Nhà chức trách cho biết tại thời điểm được tìm thấy, nạn nhân đã ở trong tình trạng không còn khả năng thực hiện hồi sức tim phổi (CPR).

Một mẩu giấy ghi chú để lại tại hiện trường có nội dung bày tỏ sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, song không đề cập đến nghi vấn gian lận thi cử hay cuộc điều tra liên quan.

Tách biệt với cái chết của Lee, Đội Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Đơn vị Điều tra Đô thị (Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul) đang tiến hành thụ lý vụ án được tố giác với cáo buộc cản trở công vụ và lừa đảo. Dựa trên đơn tố giác và các tài liệu liên quan, cảnh sát dự kiến sẽ xác minh xem hành vi gian lận có thực sự xảy ra hay không, thủ đoạn được sử dụng là gì cũng như liệu có sự tiếp tay từ bên ngoài hay không.

Cảnh sát được cho là đang xem xét phương án thu thập và phân tích bài thi CSAT năm học 2026 mà Lee đã tham dự vào năm ngoái, do số bài thi này hiện vẫn được lưu giữ chứ chưa bị tiêu hủy. Bối cảnh dẫn đến các nghi vấn bắt nguồn từ sự chênh lệch lớn giữa thành tích quá khứ mà Lee từng công khai và quá trình trúng tuyển đại học sau đó. Cụ thể, trong kỳ thi CSAT năm 2013, Lee chỉ đạt mức hạng 6 đến 8 ở tất cả các môn, nhưng đến kỳ thi năm ngoái lại đạt hạng 1 toàn bộ các môn và trúng tuyển vào Khoa Răng Hàm Mặt của Đại học Quốc gia Seoul. Trước đó, Lee Jin-woo cũng được biết đến là đã đỗ vào Khoa Khoa học Chính trị và Ngoại giao của Đại học Korea thông qua kỳ thi CSAT năm học 2024 diễn ra vào tháng 11/2023.

Một số ý kiến đặt nghi vấn rằng ngay từ thời điểm đỗ vào Đại học Korea, Lee có thể đã nhận được sự hỗ trợ từ người khác để gian lận, với lập luận rằng tháng 11/2023 chỉ mới khoảng một năm sau khi ChatGPT ra mắt nên khả năng giải đề của AI khi đó còn thấp hơn hiện nay. Phía cảnh sát cũng đang đưa khả năng tồn tại đồng phạm hoặc người giúp sức vào diện xem xét điều tra.

Trong một diễn biến liên quan, Han (34 tuổi) – thủ khoa kỳ thi Kế toán viên Thuế năm nay, người đã ra tự thú về hành vi gian lận bằng AI – tiếp tục trình diện tại cơ quan cảnh sát trong ngày 20/11 sau buổi làm việc hôm trước để tham gia quá trình sàng lọc dữ liệu phục vụ giám định kỹ thuật số. Trước đó, Han khai nhận đã sử dụng camera siêu nhỏ cùng máy tính cầm tay được độ chế để chụp lại đề thi tại phòng thi, chuyển về máy tính xách tay ở nhà để AI giải đáp án, sau đó xem kết quả thông qua một màn hình siêu nhỏ giấu trên cơ thể.

Nguồn: Hankyung