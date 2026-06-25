Vụ thi thể người đàn ông giấu trong tủ đông căn hộ hơn 10 năm ở Nhật Bản: Người vợ cũ vẫn trả tiền thuê nhà, thường xuyên quay lại hiện trường

Một diễn biến mới trong vụ thi thể người đàn ông được phát hiện trong tủ đông ở Kobe cho thấy nghi phạm đã âm thầm duy trì căn hộ suốt nhiều năm sau khi chuyển đi nơi khác.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể một người đàn ông trong tủ đông tại một căn hộ thuộc quận Chuo, thành phố Kobe (Nhật Bản), cảnh sát tỉnh Hyogo cho biết người vợ cũ bị bắt giữ đã tiếp tục thanh toán tiền thuê căn hộ trong nhiều năm sau khi chuyển đi nơi khác sinh sống. Nhà chức trách nghi ngờ đây là hành động nhằm che giấu vụ việc và tránh bị phát hiện.

Vụ án bị phanh phui vào ngày 20/6 sau khi cảnh sát nhận được tin báo về mùi hôi bất thường phát ra từ một căn hộ trong khu chung cư. Khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của một người đàn ông bên trong một tủ đông cỡ lớn.

Ngày 23/6, cảnh sát đã bắt giữ bà Aki Mochizuki (50 tuổi, không có nghề nghiệp) với cáo buộc bỏ mặc và che giấu thi thể ông Yutaka Nishiguchi (sinh năm 1969). Theo cáo buộc, từ khoảng năm 2012 đến ngày 20/6 năm nay, thi thể của ông Nishiguchi đã bị để trong tủ đông tại căn hộ nói trên.

Hiện trường sự việc

Theo điều tra, bà Mochizuki bắt đầu thuê căn hộ này từ khoảng tháng 7/2002 và từng chung sống với ông Nishiguchi tại đây. Trên hồ sơ hộ tịch, hai người hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 12/2012.

Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai rằng vào khoảng năm 2012 đã cắt rời thi thể rồi đưa vào tủ đông để bảo quản.

Dù đã chuyển sang nơi ở khác, bà Mochizuki vẫn duy trì hợp đồng thuê nhà và tiếp tục chuyển khoản thanh toán tiền thuê căn hộ cho đến tận hiện tại. Nghi phạm cũng khai với cảnh sát rằng sau khi chuyển đi vẫn thường xuyên quay lại căn hộ. Bên trong căn hộ vẫn còn nhiều đồ đạc như tivi, nội thất và chăn đệm.

Ngoài ra, bà Mochizuki cho biết vẫn thanh toán tiền điện cho căn hộ cho đến khoảng năm ngoái. Hiện nguồn điện tại căn hộ đã bị ngắt. Cảnh sát nhận định việc mất điện khiến tủ đông ngừng hoạt động, dẫn đến thi thể bắt đầu phân hủy và phát sinh mùi hôi, từ đó khiến vụ việc bị phát hiện.

Về mặt pháp lý, tội danh che giấu hoặc vứt bỏ thi thể tại Nhật Bản có thời hiệu truy tố là 3 năm. Tuy nhiên, cảnh sát tỉnh Hyogo cho rằng bà Mochizuki, với tư cách là vợ của người đã khuất vào thời điểm ông Nishiguchi qua đời, có nghĩa vụ thực hiện việc mai táng. Việc không chôn cất và tiếp tục để thi thể trong căn hộ suốt nhiều năm đồng nghĩa hành vi vi phạm vẫn đang tiếp diễn, vì vậy thời hiệu truy tố trong vụ án này chưa hết hiệu lực.

Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nishiguchi cũng như khả năng tồn tại hành vi giết người trong vụ việc.

Nguồn: Asahi, Yomiuri