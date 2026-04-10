Chiều 9/4, tại phiên tòa sơ thẩm, xét xử 22 bị cáo trong vụ chuyển nhượng trái quy định khu đất 39-39B Bến Vân Đồn , HĐXX TAND TPHCM đã cho các luật sư và bị cáo thực hiện quyền bào chữa và tự bào chữa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bào chữa cho bị cáo Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 5 - 6 năm tù về tội “Nhận hối lộ”), cả 3 luật sư Nguyễn Hoàng Mỹ, Nguyễn Thị Huyền Trang và Thẩm Hoàng Anh (cùng thuộc Đoàn luật sư TPHCM) đề nghị áp dụng Điều 59 Bộ luật hình sự và khoản 3, Điều 5 NQ 03/2020/NQ-HĐTP để xem xét, miễn hình phạt cho ông Thuận.

Theo các luật sư, hành vi của ông Thuận là giải quyết sự việc đã rồi mà bị cáo này không lường trước được hậu quả.

Cụ thể, chủ trương bán vốn góp khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho phía bà Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa đã được ông Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quyết định từ năm 2009. Đến đầu năm 2014, ông Thuận đang là Tổng giám đốc tập đoàn, đứng trước tình thế 80% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín đã đăng ký quyền sở hữu cho phía bà Linh, ông Dừa, nhưng hai người này chưa thanh toán bất kỳ khoản tiền nào song đã được xác nhận 'khống' là đã thanh toán xong tiền mua 80% vốn góp...

Theo các luật sư, nếu sự việc không được giải quyết nhanh chóng thì nguy cơ phía tập đoàn sẽ bị thiệt hại tài sản. Do vậy, với mong muốn hạn chế thiệt hại cho tập đoàn, ông Thuận cùng các thành viên khác của HĐTV đã đồng ý cho tiếp tục thực hiện chủ trương trước đây của bị cáo Thung, miễn sao bên mua (bà Linh, ông Dừa) phải nộp đủ tiền mua vốn góp cho phía tập đoàn cao su.

Bị cáo Lê Quang Thung (thứ 3 từ trái sang) tại phiên tòa.

Cũng theo các luật sư, ông Thuận đã chủ động khai báo, trước khi hành vi bị phát hiện đã tự thú. Việc ông Thuận nhận tiền từ bị cáo Dừa là do ông Dừa chủ động đến "cảm ơn". Bị cáo Thuận không hứa hẹn, không đòi hỏi, không thỏa thuận trước với ông Dừa. Ông Thuận đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận, đồng thời nộp thêm 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong vụ án và đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác điều tra...

“Bị cáo Thuận có 6 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bị cáo đã gần 70 tuổi, mắc nhiều bệnh nặng, đang điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Đề nghị HĐXX xem xét miễn hình phạt cho bị cáo Thuận” – luật sư đề nghị.

Bào chữa cho bị cáo Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 14 - 16 năm tù), nhóm luật sư bào chữa (thuộc Đoàn Luật sư TPHCM) thống nhất với 2 tội danh “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” mà Viện Kiểm sát đã truy tố ông Thung.

Các luật sư mong HĐXX lưu tâm cân nhắc áp dụng nguyên tắc nhân đạo, áp dụng điểm b khoản 2 Điều 29 BLHS để miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Quang Thung theo Điều 354, Điều 219 BLHS.

Bị cáo Đặng Phước Dừa tại phiên tòa.

Bào chữa cho bị cáo Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín, bị đề nghị phạt từ 8 - 10 năm tù), luật sư Hoàng Thị Thu đề nghị HĐXX tuyên mức án thấp hơn đề nghị của Viện Kiểm sát.