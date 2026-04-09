Vụ cháy nhà trọ làm chết 15 người: 2 cựu cảnh sát lĩnh án tù

Nguyễn Hưởng |

Buông lỏng quản lý, dẫn đến việc không kiểm soát được vi phạm gây ra vụ cháy khiến 15 người tử vong, cựu Phó đội trưởng cảnh sát bị tuyên 3 năm tù.

Ngày 9-4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 2 cựu cán bộ công an trong vụ cháy nhà trọ xảy ra tại phố Trung Kính, TP Hà Nội khiến 15 người tử vong.

2 Cựu cán bộ cảnh sát nhận án phạt trong vụ cháy nhà trọ làm 15 người tử vong - Ảnh 1.

Hai bị cáo tại phiên toà

Theo đó, TAND đã tuyên Đỗ Tuấn Anh (SN 1985, cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội) 3 năm tù và Lê Quang Hưng (SN 1996, cựu cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy cũ) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo hồ sơ vụ án, năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết xây dựng dãy nhà trọ 3 tầng tại phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũ) và sinh sống tại đây. Chủ nhà dành diện tích khoảng 33 m2 cho con trai dựng lán sửa chữa xe máy. Tuy nhiên, công trình này không có giấy phép xây dựng, không đăng ký kinh doanh nhà trọ và không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC). Rạng sáng 24-5-2024, vụ cháy xảy ra do chập điện từ xe máy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 15 người tử vong và nhiều người bị thương.

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Lê Quang Hưng đã không thực hiện việc điều tra cơ bản, không lập hồ sơ quản lý, không kiểm tra, xử lý vi phạm PCCC đối với cơ sở của ông Quyết.

Trong khi đó, bị cáo Đỗ Tuấn Anh không kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện việc rà soát, kiểm tra, dẫn đến nhiều vi phạm tại cơ sở không được phát hiện, xử lý kịp thời. Hành vi của các bị cáo bị xác định phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bản án cũng nhận định đây không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ cháy, mà nguyên nhân chính xuất phát từ sự cố chập điện tại khu vực để xe của chủ nhà trọ. Dù vậy, vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, nên cần áp dụng mức hình phạt tương xứng để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.

Trong quá trình lượng hình, Hội đồng xét xử nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, như được gia đình bị hại và đồng đội xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo phạm tội do lỗi vô ý, nên được xem xét áp dụng mức án dưới khung truy tố.

Bản án đánh giá bị cáo Hưng có trách nhiệm trực tiếp trong việc đưa cơ sở vào diện quản lý PCCC nhưng đã buông lỏng, dẫn đến việc không kiểm soát được vi phạm. Đây là nguyên nhân gián tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên mức án cần cao hơn bị cáo Tuấn Anh.

Đối với ông Nguyễn Kim Quyết (chủ nhà trọ), tòa nhận định việc chưa xem xét trách nhiệm hình sự là chưa tương xứng với hậu quả xảy ra. Do đó, bản án kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định pháp luật khi có đủ căn cứ.

Tòa cũng dành quyền khởi kiện dân sự cho các bị hại đối với ông Quyết khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Toà kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường quản lý nhà nước về PCCC; lực lượng cảnh sát PCCC cần đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong thực thi nhiệm vụ.

Bắt, khám xét khẩn cấp người và nơi ở của Nguyễn Đăng Động SN 1985
Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

01:01
Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

01:25
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
