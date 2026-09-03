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Vụ thảm án ở Đồng Nai: 'Vợ chồng nó hiền lành tử tế, sao lại đau đớn đến thế'

NHÓM PV
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Con hẻm nhỏ tại ấp Bùi Chu (xã Bình Minh, TP Đồng Nai) chìm trong bầu không khí ảm đạm sau vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình thương vong. Người dân đứng lặng, xót xa trước bi kịch quá lớn đổ xuống căn nhà vốn dĩ đang yên ấm.


Video: Người dân bàng hoàng trước vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng

Tang thương bao trùm xóm nhỏ

Đến gần trưa 3/9, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa căn nhà tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong. Bên ngoài, người dân đứng lặng, không khỏi xót xa trước một gia đình vốn đang yên ấm bỗng chốc rơi vào cảnh tang thương.

Thảm án Đồng Nai: Bi kịch đau thương cướp đi sinh mạng 4 người trong gia đình - Ảnh 1.
Thảm án Đồng Nai: Bi kịch đau thương cướp đi sinh mạng 4 người trong gia đình - Ảnh 2.

Nhiều người tập trung trước con hẻm nhỏ tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai sau khi vụ án xảy ra

Con hẻm nhỏ thường ngày vốn bình lặng nay phủ một không khí nặng nề, tang tóc. Tin dữ xảy đến quá đột ngột khiến những người sống trong khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng. Với họ, nơi đây từ trước đến nay vốn là khu dân cư yên ổn, cuộc sống của mọi người diễn ra bình thường và chưa khi nào xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Vậy nên, sự việc lần này càng khiến cả xóm không khỏi đau lòng.

Ông T. - người dân sống gần hiện trường - kể rằng thời điểm xảy ra vụ việc, ông nghe tiếng động bất thường nên chạy ra ngoài xem. Ban đầu, ông nghĩ chỉ là chuyện cãi vã giữa những người hàng xóm nên định nhìn qua rồi trở về nhà.

Thế nhưng, khi chứng kiến cảnh tượng bất thường, người đàn ông trung niên hoảng sợ và lập tức quay vào nhà. Khoảng 15 phút sau, lực lượng công an có mặt.

“Từ trong nhà, tôi thấy lực lượng chức năng đưa một người bị thương ra ngoài. Sau đó, công an tiếp cận căn nhà và đưa những người còn lại ra ngoài. Lúc đó, tôi sợ quá nên chỉ biết quay vào nhà”, ông T. kể.

Thảm án Đồng Nai: Bi kịch đau thương cướp đi sinh mạng 4 người trong gia đình - Ảnh 3.

Người dân sinh sống gần nhà nạn nhân không khỏi bàng hoàng, xót xa trước vụ thảm án.

Không thể tin những gì diễn ra trước mặt

Đứng xót xa nhìn về phía căn nhà bị phong tỏa, ông Vũ Mạnh Hùng - một người dân sống lâu năm tại đây - vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. “Ở đây trước giờ an ninh tốt lắm, xóm giềng sống với nhau hòa thuận, yên bình bao năm nay. Thật sự không ai ngờ hôm nay lại xảy ra một vụ án nghiêm trọng đến thế này...”, ông Hùng ngậm ngùi bày tỏ.

Thảm án Đồng Nai: Bi kịch đau thương cướp đi sinh mạng 4 người trong gia đình - Ảnh 4.

Ông Vũ Mạnh Hùng - một người dân sống lâu năm tại khu vực hiện trường - xót xa trước sự ra đi của các nạn nhân.

Hay tin dữ, nhiều người quen, bạn bè thân thiết của gia đình nạn nhân cũng tức tốc tìm đến hiện trường với hy vọng mong manh rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn.

Đứng chắp tay, mắt đỏ ngầu gạt đi giọt nước mắt lăn dài, chị H. - một người bạn học gắn bó từ thời thơ ấu với hai vợ chồng nạn nhân - không nói nên lời. Vừa nghe tin, chị H. đã bỏ dở cả công việc, lao đến hiện trường để ngóng trông tin tức.

Nhắc đến hai người bạn xấu số, giọng chị H. nghẹn lại: “Vợ chồng nó hiền lành, ăn ở tử tế với mọi người xung quanh. Chúng tôi chơi thân với nhau từ thời còn đi học, vui buồn gì cũng có nhau. Nghe tin báo, tôi rụng rời chân tay, vội chạy ngay xuống đây chỉ mong bạn mình không sao... Vậy mà không ngờ, bạn lại ra đi đột ngột và đau đớn đến thế này”, chị H. nói và bật khóc.

Thảm án Đồng Nai: Bi kịch đau thương cướp đi sinh mạng 4 người trong gia đình - Ảnh 5.

Nhiều người quen, bạn bè thân thiết của gia đình nạn nhân bàng hoàng về sự việc

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1h30 ngày 3/9, Nguyễn Đức Anh (SN 2005, ngụ phường Hố Nai) mang theo dao đột nhập vào nhà ông N.V.Q. tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai.

Khi phát hiện sự việc, ông Q. bị đối tượng đuổi chém. Dù cố chạy ra đường gục ngã cách nhà 15 m, ông vẫn bị đâm liên tiếp, cơ thể có nhiều vết thương. Sau đó, hung thủ chạy ngược vào nhà ông Q., chốt cửa bên trong cố thủ.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Minh có mặt đưa ông Q. đi cấp cứu, đồng thời thuyết phục kẻ gây án. Khoảng 20 phút sau, nghi phạm tự mở cửa và bị khống chế tại chỗ.

Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện vợ ông Q. (bà H.T.M., SN 1990) đã tử vong. Hai con nhỏ (SN 2015 và 2025) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

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Tags

Đồng Nai

Nguyễn Đức Anh

án mạng

gia đình nạn nhân

Công an xã Bình Minh

Đường dây nóng: 0943 113 999

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