An toàn nhất là người nhận chuyển khoản phải trực tiếp kiểm tra biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng của chính mình.

Công an xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên ngày 3/9/2026 vừa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng tính năng “phát lại” của loa báo chuyển khoản để chiếm đoạt tài sản. Theo công an tỉnh, việc thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là hình thức quét mã QR, đang mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Để phục vụ việc bán hàng nhanh chóng, nhiều tiểu thương đã trang bị thêm “loa báo chuyển khoản” nhằm tiết kiệm thời gian kiểm tra điện thoại. Tuy nhiên, sự tiện lợi và tâm lý phụ thuộc vào thiết bị này lại đang trở thành kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng, thực hiện một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hết sức tinh vi.

Theo đó, thay vì sử dụng các chiêu trò công nghệ cao như làm giả biên lai hay tạo lập website giả mạo, các đối tượng này nhắm trực tiếp vào sự sơ suất của người bán hàng lúc đông khách. Cụ thể, chúng thường xuyên lảng vảng tại các cửa hàng tạp hóa, điểm kinh doanh bận rộn để quan sát.

Ảnh minh họa: VGP

Khi phát hiện có người mua hàng hợp pháp vừa thực hiện chuyển khoản thành công và chiếc loa phát ra thông báo nhận tiền, đối tượng sẽ lập tức tiếp cận. Chúng giả vờ mua một món hàng nhỏ, sau đó ngỏ ý thanh toán bằng hình thức quét mã QR với số tiền lớn hơn giá trị thực tế để “nhờ” chủ quán trả lại tiền thừa bằng tiền mặt.

Lợi dụng lúc cửa hàng đông đúc hoặc chủ quán đang bận lấy hàng, đếm tiền thừa, đối tượng nhanh chóng áp sát chiếc loa báo. Chúng vờ cầm điện thoại thao tác thanh toán, nhưng thực chất là lén ấn nút “Phát lại” (Replay) âm thanh thông báo giao dịch thành công của vị khách ngay trước đó.

Ngay khi nghe loa vang lên thông báo đã nhận tiền y hệt lần trước, chủ cửa hàng thường nảy sinh tâm lý chủ quan, đinh ninh tiền đã vào tài khoản nên bỏ qua bước kiểm tra lại trên điện thoại. Hậu quả là đối tượng lừa đảo thản nhiên cầm theo hàng hóa và số tiền mặt “trả lại” rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Người dân đặc biệt chú ý

Trước tình hình trên, nhằm chủ động phòng ngừa và bảo vệ tài sản của nhân dân, Công an xã Ái Quốc khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, người buôn bán tuyệt đối không được chủ quan.

Cụ thể, theo công an xã, an toàn nhất là người nhận chuyển khoản phải trực tiếp kiểm tra biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng của chính mình trước khi giao hàng hoặc đưa tiền mặt cho khách. Người dân không nên phụ thuộc hoàn toàn vào âm thanh từ loa thông báo hay chỉ nhìn lướt qua hình ảnh biên lai thành công trên màn hình điện thoại của người lạ.

Ảnh tạo bởi AI

Bên cạnh đó, các chủ cơ sở kinh doanh cần chú ý bố trí mã QR và thiết bị loa báo tại vị trí an toàn, nằm trong tầm kiểm soát của mình và ngoài tầm với của khách hàng, tránh để kẻ gian có cơ hội thao tác trực tiếp.

Đặc biệt, cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những lời đề nghị “chuyển khoản nhiều hơn để lấy tiền mặt”, nhất là trong những thời điểm giao dịch bận rộn. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc không may trở thành nạn nhân, người dân cần giữ bình tĩnh, ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, trích xuất camera an ninh và khẩn trương trình báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời.

Sự tỉnh táo và cẩn trọng của mỗi người dân trong từng giao dịch chính là biện pháp thiết thực nhất để tự bảo vệ tài sản của bản thân, góp phần cùng lực lượng Công an đấu tranh, đẩy lùi các loại tội phạm lừa đảo trong tình hình mới.