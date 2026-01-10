Hôm nay (10/1), Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết, năm 2025, khối lượng việc và tiền phải thi hành tiếp tục tăng cao, phát sinh nhiều đại án tham nhũng, kinh tế chưa từng có tiền lệ.

Trưởng THADS TPHCM Nguyễn Văn Hòa tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THA hành chính năm 2026.

THADS TPHCM đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao khi đã thi hành xong 81.977 việc (chiếm 14,2% so với toàn quốc) và 55.773 tỷ đồng về tiền, đều cao hơn so với chỉ tiêu được giao. Thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng đã thi hành xong 426 việc với tổng số tiền hơn 18.835 tỷ đồng.

Trong năm 2025, tổng số bản án, quyết định có nội dung theo dõi thi hành án hành chính là 420 bản án. THADS TPHCM đã thi hành xong 129 bản án, số còn lại tiếp tục được đôn đốc, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại THADS TPHCM tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ rệt trong toàn Ngành THADS. Nhiều phần mềm đã được triển khai thành công, mang lại hiệu quả thực tiễn cao.

Việc triển khai thành công Phần mềm thanh toán tiền trong vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm được xem là bước đột phá quan trọng, khi chỉ với một lệnh duy nhất, hệ thống đã hỗ trợ thanh toán thành công cho hơn 43.000 đương sự với tổng số tiền hơn 9.000 tỷ đồng, mà không có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại nào liên quan đến kết quả thanh toán.

Ông Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND TPHCM) phát biểu tại hội nghị ngày 10/1

Hôm nay (10/1), ông Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND TPHCM) phát biểu tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THA hành chính năm 2026, rằng ông rất ấn tượng với việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành thi hành án. Việc THADS TPHCM đã giải quyết số tiền thi hành án rất lớn, chiếm 40,6% toàn quốc là những thành tích nổi bật trên cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự quyết tâm của lãnh đạo, tập thể cán bộ THADS TPHCM.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại hội nghị sáng 10/1

Ông Mai Lương Khôi (Thứ trưởng Bộ Tư pháp) đánh giá rằng, trên địa bàn TPHCM, thực hiện hợp nhất 3 cơ quan thi hành án địa phương là Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, với khối lượng việc rất lớn. Lãnh đạo Bộ Tư pháp đánh giá cao kết quả, nỗ lực của THADS TPHCM vừa hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết các vụ án lớn, vừa thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy...

Ông Khôi đề nghị THADS TPHCM trong năm 2026 thi hành án nhanh hơn, người dân, doanh nghiệp hài lòng hơn; kiểm tra, giám sát để không xảy ra vi phạm, lạm quyền…