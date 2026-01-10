Bắt giữ thành công đối tượng Đinh Xuân Duy

Công an xã Dầu Giây (Đồng Nai) ngày 10/1 cho biết đã bắt giữ Đinh Xuân Duy (SN 1990, thường trú tại ấp 1, xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai), đối tượng bị truy nã về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức khi đang lẩn trốn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đối tượng Đinh Xuân Duy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh truy nã về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Sau khi phạm tội, Duy đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm né tránh sự truy quét của pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an xã Dầu Giây phát hiện một đối tượng có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Duy đang lẩn trốn trên địa bàn xã. Lực lượng công an xã đã nhanh chóng tổ chức phương án tiếp cận, áp sát và bắt giữ thành công đối tượng một cách bất ngờ, đảm bảo an toàn.

Đối tượng Huy bị bắt giữ - Ảnh: Công an Đồng Nai

Việc kịp thời bắt giữ đối tượng truy nã Đinh Xuân Duy nằm trong kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Hành động quyết liệt này đã góp phần giữ vững ổn định địa bàn và nhận được sự đồng tình của quần chúng nhân dân.

Hiện tại, Công an xã Dầu Giây đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ ban đầu và tiến hành bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.