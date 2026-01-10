Liên quan đến vụ việc một phụ nữ bị hành hung tại hành lang chung cư ở Hà Nội, thông tin trên ANTĐ sáng 10/1, cho biết, Công an phường Từ Liêm, Hà Nội đã tiến hành triệu tập bà N.V.A đến cơ quan công an để làm rõ.

Nạn nhân là chị N.T.H., cư dân chung cư CT5-DN2 Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Quá trình làm rõ xác định nguyên nhân vụ việc là do con trai của chị V.A (hiện đang học lớp 6) có biểu hiện thần kinh, tâm lý không ổn định, thường xuyên bấm chuông, đập cửa nhà các hộ dân xung quanh và trêu chọc người khác. Chị N.T.H đã phản ánh tình trạng trên vào nhóm trao đổi chung của cư dân tòa nhà, dẫn đến việc bà V.A bức xúc và xảy ra sự việc nêu trên.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh đăng của chị N.T.H., phản ánh việc bị một nhóm người hành hung tại hành lang tòa nhà vào tối 8/1.

Theo clip chị H. chia sẻ, trước thời điểm xảy ra vụ việc, chị phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chung cư. Người này được cho là nhiều lần sang căn hộ của chị, bấm chuông và có những hành vi bị đánh giá là không chuẩn mực.

Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H. đã đăng thông tin cảnh báo trong nhóm cư dân, đồng thời đề nghị ban quản lý chung cư có biện pháp xử lý.Tuy nhiên, chị H. cho biết, sau khi đăng thông tin, chị bị một số người được cho là người thân của nam thanh niên chặn tại hành lang và hành hung.

Người phụ nữ áo đỏ hành hung chị H (áo đen) tại hành lang chung cư - Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Cụ thể, khoảng hơn 20 giờ ngày 8/1, khi chị đứng trước cửa căn hộ chờ con gái mở cửa thì một người đàn ông từ căn hộ bên cạnh bước ra, xảy ra lời qua tiếng lại liên quan đến nội dung chị đăng trong nhóm cư dân. Người này hỏi chị H lý do vì sao đăng tải nội dung phản ánh liên quan đến cháu của mình vào nhóm chung cư.

Sau đó, một người phụ nữ khác cũng từ trong căn hộ này đi ra, có lời lẽ lớn tiếng. Tiếp đến, người phụ nữ có hành động giật tóc, đánh nhiều cái vào vùng đầu chị H khiến nạn nhân bị ù tai và đau nửa đầu bên trái.

Toàn bộ sự việc diễn ra khoảng 5 phút, được camera an ninh của gia đình ghi lại; trong clip còn xuất hiện một người đứng tại cửa, có hành động giữ và đẩy cửa nhằm ngăn người nhà chị H. ra can ngăn.

Theo chị H., sau khi xảy ra sự việc, chị gần như không ngủ vì hoảng loạn và đau đớn, đến sáng 9/1 phải nhờ người đưa đi bệnh viện. Tại đây, bác sĩ chỉ định chụp CT, X-quang và yêu cầu nhập viện theo dõi chấn thương sọ não.

Theo chẩn đoán ban đầu, chị H. bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và ngực. Chị cho biết sau khi bị hành hung có biểu hiện đau đầu, choáng váng, đau ngực, khó thở nhưng do chỉ có hai mẹ con ở nhà, lo con gái nhỏ nên chưa thể đi khám ngay trong đêm.

Ngay chiều cùng ngày 9/1, lực lượng chức năng đã đến bệnh viện ghi nhận lời khai của chị N.T.H. và làm rõ diễn biến vụ hành hung để xử lý theo quy định pháp luật.