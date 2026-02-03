Vụ Shark Thủy: Bộ Công an phát thông báo khẩn, hơn 10.000 bị hại cần làm ngay điều này để đảm bảo quyền lợi

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đang trong quá trình thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame cùng các đơn vị liên quan.

Vụ án do ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và đồng phạm thực hiện đã gây ra những hệ lụy tài chính lớn cho hàng nghìn nhà đầu tư.

Trong quá trình điều tra từ tháng 3/2024 đến ngày 01/7/2025, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã thay đổi thông tin cư trú. Cụ thể, các địa chỉ ghi nhận trong hợp đồng hợp tác chiến lược, mua bán cổ phần ký kết giai đoạn 2015 - 2023 cũng như tại các bản tường trình, lời khai đều là thông tin cũ trước thời điểm ngày 01/7/2025.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp trong quá trình thi hành án sau này, C03 đề nghị các cá nhân liên quan, bao gồm cả 341 nhân viên thuộc diện người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cần nhanh chóng cập nhật thông tin cá nhân theo địa chỉ cư trú mới.

Các nhà đầu tư và cá nhân liên quan cần gửi thông tin bao gồm họ tên, số thẻ Căn cước công dân mới, địa chỉ hiện tại và số điện thoại liên hệ về Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội).

Trong văn bản gửi đi, người dân cần ghi rõ tư cách tham gia là bị hại của gói cổ phần Egame hay các gói sản phẩm khác thuộc hệ sinh thái Egroup. Ngoài hình thức gửi văn bản, thông tin cũng có thể được gửi qua tin nhắn trực tiếp đến Điều tra viên thụ lý vụ án là Thượng tá Tạ Quang Huy.

Liên quan đến diễn biến pháp lý của vụ việc, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trước đó đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can. Theo hồ sơ vụ án, hoạt động huy động vốn trái quy định bắt đầu từ năm 2014 nhằm mục đích trả nợ và duy trì hoạt động cho hệ sinh thái Egroup.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame, được xác định là người chủ mưu, chỉ đạo việc sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tài chính thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần của Egroup.

Đáng chú ý, cơ quan tố tụng xác định đã có hành vi gian dối trong việc ghi nhận vốn điều lệ tại doanh nghiệp này. Cụ thể, ông Thủy đã chỉ đạo các nhân sự cấp cao tại bộ phận tài chính thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Công ty Egroup.

Số liệu ghi nhận cho thấy vốn điều lệ từ mức thực tế 32 tỷ đồng (tương ứng 32 triệu cổ phần) đã được nâng khống lên tới 962,5 tỷ đồng (tương ứng 962,5 triệu cổ phần).

Dựa trên số liệu tài chính ảo này, mạng lưới kinh doanh của Egame đã đưa ra các thông tin không chính xác để thuyết phục nhà đầu tư. Dòng tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần bị để ngoài sổ sách kế toán và sử dụng sai mục đích cam kết ban đầu.

Tổng kết giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, cáo trạng xác định ông Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Ngọc Thủy và Kế toán trưởng Egame Nguyễn Mạnh Phú bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Ngoài ra, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội "Nhận hối lộ", cùng 26 bị can khác bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.