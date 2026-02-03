Giá vàng đột ngột đảo chiều tăng mạnh

Giá vàng miếng đảo chiều tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 3/2. Ảnh minh họa

Mở đầu phiên giao dịch hôm nay (3/2), giá vàng ở Việt Nam bất ngờ quay đầu tăng mạnh. Cụ thể, tính đến 10h30' sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng với mức 170,5 - 173,5 triệu đồng (mua vào – bán ra), tương đương với tăng 7,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, các thương hiệu vàng khác cũng nâng giá vàng miếng với cùng mức giá.

Cùng chiều với vàng miếng, nhẫn tròn trơn của SJC cũng tăng lên 7,5 triệu đồng/lượng, lên mức 170 – 173 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Ngoài ra, PNJ cũng đang niêm yết nhẫn trơn với mức giá 170 – 173 triệu đồng. Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch vàng nhẫn ở mức giá 170,5 – 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trong những ngày gần đây, theo ghi nhận của PV, mặc dù giá vàng lên hay xuống, nhiều thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... đều ghi nhận tình trạng người dân xếp hàng từ sáng sớm để chờ mua vàng. Tuy nhiên, vì nguồn cung có hạn nên các thương hiệu nhanh chóng hết hàng không lâu sau khi vừa mở cửa.

Trên thực tế, giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại theo chiều của giá vàng thế giới. Cụ thể, trong phiên giao dịch sáng nay, sau 4 phiên giảm mạnh tới 20%, giá vàng thế giới bất ngờ quay đầu tăng 4%. Tính đến 9 giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.845 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, tương đương với 153 triệu đồng/lượng. Như vậy, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là gần 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng thế giới được dự báo là sẽ tăng về dài hạn. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, sở dĩ giá vàng thế giới giảm liên tiếp trong những phiên giao dịch vừa qua là do chịu áp lực chốt lời mạnh sau chuỗi tăng nóng trong tháng 1. Hơn nữa, có nhiều thông tin làm giảm nhu cầu trú ẩn rủi ro vào vàng.

Trên thực tế, vào cuối tuần qua, CME Group một lần nữa tăng yêu cầu ký quỹ đối với hai hợp đồng tương lai kim loại. Ngoài ra, giá vàng cũng chịu áp lực khi Tổng thống Donald Trump công bố đề cử ông Kevin Warsh làm người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thông tin này ngay lập tức đã đẩy chỉ số USD tăng cao. Mặt khác, ông Kevin Warsh được biết đến là người có quan điểm cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Hơn nữa, căng thẳng giữa Mỹ và Iran có tín hiệu hạ nhiệt khiến nhu cầu trú ẩn rủi ro vào vàng cũng giảm.

Vào ngày 2/2, chuyên gia của Hội đồng vàng thế giới (WGC) nhận định rằng, pha điều chỉnh gần đây không phản ánh xu hướng giá vàng đi xuống. Đồng thời cho rằng các động lực ủng hộ giá vàng vẫn chưa có gì thay đổi.

Tương tự, ngân hàng Deutsche Bank giữ nguyên dự báo giá vàng lên tới 6.000 USD/ounce trong năm nay. JPMorgan, ngân hàng lớn nhất Mỹ, thậm chí cho rằng con số này lên tới 6.300 USD vào cuối năm nay. Nguyên nhân là do nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tiếp tục tăng.

Nhà băng này hiện dự báo ngân hàng trung ương sẽ mua 800 tấn vàng vào năm 2026, cho thấy xu hướng đa dạng hóa dự trữ vẫn đang tiếp diễn và chưa có hồi kết.