Vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3: Bác sĩ nối bàn tay đứt lìa vào chân duy trì sự sống, tình trạng bé hiện tại ra sao?

Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An mới đây đã có những thông tin chia sẻ liên quan đến vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3.

Mới đây, Tiền Phong đưa tin, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết bệnh nhi N.D.T. (học sinh lớp 3, ở Hà Tĩnh) được chuyển đến bệnh viện ngày 28/9 trong tình trạng đứt rời bàn tay, dập nát cẳng tay.

Theo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, do phần cẳng tay bị tổn thương nặng, các bác sĩ chưa thể nối trực tiếp bàn tay vì nguy cơ hoại tử. Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện kỹ thuật nối tạm bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để “nuôi” phần chi thể bị đứt.

Các bác sĩ đã tiến hành nối tạm bàn tay như thế nào?

Theo nguồn tin từ Sức khoẻ đời sống, các bác sĩ quyết định nối tạm bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để duy trì tưới máu, chờ phần cẳng tay ổn định trước khi thực hiện bước phẫu thuật tiếp theo.

Ảnh chụp từ camera ghi lại cảnh tượng sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3. (Ảnh: FB)

Bác sĩ Khoa Chi trên, Bỏng, Chấn thương nhi cho biết, ê-kíp lấy một đoạn mạch máu ở chân của bệnh nhi để cung cấp máu nuôi bàn tay. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 7 giờ.

Đây mới là bước đầu trong quá trình điều trị. Khi phần cẳng tay ổn định, các bác sĩ sẽ đánh giá sức sống của bàn tay trước khi chuyển từ cẳng chân lên nối trở lại cẳng tay.

Khi tay ổn định, các bác sĩ sẽ tiếp tục phẫu thuật, chuyển bàn tay từ cẳng chân lên để nối trở lại.

Tình trạng hiện tại của bé ra sao?

"Hiện tại tay vẫn hồng nhưng còn phải theo dõi một thời gian nữa mới biết chính xác tay còn sống hay không", Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An chia sẻ với Vietnamnet.

Ông Nam cho biết thêm, bé T. bị thiếu máu, bệnh viện đã liên hệ Trung tâm Huyết học để được cung cấp máu. Trường hợp nguồn máu không đủ, bệnh viện sẽ huy động cán bộ, đoàn viên thanh niên hỗ trợ bệnh nhân.

Phía bệnh viện cũng cho biết, bệnh nhi cần được theo dõi thêm khoảng 5-7 ngày để đánh giá khả năng sống của bàn tay.

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/9, một xe cẩu lưu thông qua thôn Hương Phong, xã Hương Khê thì xảy ra va chạm khiến cổng làng bằng bê tông đổ sập. Đúng lúc này, một phụ nữ chở bé T. bằng xe máy đi qua, khiến em bị cổng đổ đè trúng dẫn đến đứt lìa bàn tay.

Chiếc xe cẩu được xác định thuộc một doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn xã. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.