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Nữ sinh đợi cả tiếng dưới mưa, để lại thư xin lỗi cùng số điện thoại: Chủ xe đưa ra quyết định bất ngờ

Hương Trà (T/H)
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Sau khi xảy ra sự cố, nữ sinh không trốn tránh, đứng đợi cả tiếng dưới mưa rồi để lại thư xin lỗi kèm số điện thoại, mong được chịu trách nhiệm.

Hành xử của những người trong câu chuyện dưới đây đang nhận được sự quan tâm, cảm mến của số đông. Một bên sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cái sai của bản thân, một bên tử tế chọn cách bỏ qua lỗi lầm của người khác, bởi điều ông nhìn thấy không chỉ là một vết xước trên chiếc xe mà còn là sự chân thành của hai cô gái trẻ được giáo dục tốt.

Chia sẻ trên Dân Trí, nữ sinh B.A. (18 tuổi) - sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế cho biết chuyện xảy ra sau khi khám sức khỏe xong. Nữ sinh viên điều khiển xe máy (dưới 50 phân khối) chở bạn về phòng trọ. Khi di chuyển trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa, Huế), do trời tối và có mưa to, xe của 2 nữ sinh không may va vào phía sau ô tô đang đậu sát bên lề đường, khiến phương tiện trầy xước.

- Ảnh 1.

Nữ sinh để lại lời xin lỗi sau khi lỡ va trúng xe ô tô đỗ lề đường.

Theo lời kể của nữ sinh, trên ô tô không để lại số điện thoại, cô và bạn đã đứng bên lề đường hơn 1 tiếng chờ gặp chủ nhân phương tiện để gửi lời xin lỗi và xin chịu trách nhiệm. Tuy nhiên vì không gặp được chủ xe, nên 2 nữ sinh quyết định viết thư xin lỗi và để lại 2 số điện thoại liên lạc, bỏ vào túi nilon rồi dán ở kính trước của ô tô.

Còn về phía chủ xe, sau khi phát hiện sự việc và đọc được nội dung mảnh giấy để lại, ông đã quyết định tự khắc phục hậu quả và không liên hệ lại, không yêu cầu hai nữ sinh phải chịu trách nhiệm. Có lẽ lời xin lỗi chân thành, sẵn sàng chịu trách nhiệm của hai cô gái trẻ đã khiến chủ xe thấy cảm mến.

- Ảnh 2.

Sau khi đọc được thư xin lỗi, chủ xe đã quyết định không liên hệ lại. (Ảnh chụp màn hình)

Hiện câu chuyện, cùng mảnh giấy xin lỗi của hai nữ sinh vẫn đang nhận được sự chia sẻ, tương tác trên các diễn đàn.

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Tags

Nữ Sinh

trường Đại học Y Dược

Đại học Huế

lời xin lỗi

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