Vụ "ông hoàng Gangnam Style" PSY bị bắt: Vạch trần lời bao biện đánh tráo khái niệm, nguy cơ đi “bóc lịch”

Sáng nay (28/7), thông tin nam ca sĩ tỷ view PSY và bác sĩ điều trị cho anh bị bắt giữ để điều tra cáo buộc vi phạm Đạo luật Dịch vụ y tế của Hàn Quốc, gây rúng động dư luận. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, PSY bị nghi vấn đã nhận trái phép 2 loại thuốc hướng thần Xanax và Stilnox từ năm 2022 đến nay. Anh không trực tiếp đến bệnh viện thăm khám và cho quản lý của mình nhận thuốc thay. Cảnh sát đã phát hiện các dấu hiệu khả nghi này qua một nguồn tin và đã tiến hành khám xét bệnh viện để thu thập hồ sơ y tế liên quan đến vụ việc.

Vị bác sĩ kê thuốc hướng thần cho PSY đã phủ nhận cáo buộc cung cấp thuốc trái phép và cho biết PSY là trường hợp bệnh nhân được điều trị từ xa. Trong khi đó, công ty quản lý của chủ nhân hit Gangnam Style cho biết nam ca sĩ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính, đang sử dụng thuốc ngủ theo đơn dưới sự giám sát y tế của bác sĩ có chuyên môn và dùng với liều lượng được cho phép. P NATION thừa nhận việc PSY đã sai lầm khi để quản lý đi lấy thuốc thay mình, nhưng khẳng định nam ca sĩ không hề có hành vi sử dụng thuốc kê toa trái phép. Tuy nhiên, 1 vị bác sĩ làm trong lĩnh vực y tế (tạm gọi là A) đã đăng bài vạch trần lời bao biện che giấu hành vi vi phạm pháp luật của PSY và công ty P NATION.

Vụ việc PSY bị điều tra đang gây xôn xao dư luận Hàn Quốc

Theo bác sĩ A, trong thông báo của P NATION, công ty này cho biết đơn thuốc hướng thần của PSY được kê thông qua hình thức thăm khám từ xa, rồi cho người đến nhận thay. Tuy nhiên, bác sĩ A cho rằng phía P NATION đang cố tình đánh tráo khái niệm nhằm qua mặt công chúng chưa hiểu rõ về những quy định trong cấp pháp thuốc hướng thần của Luật Y tế Hàn Quốc.

"Điều được định nghĩa là đơn thuốc trung gian trong luật y tế đã bị P NATION đổi thành nhận thay đơn thuốc. Nhưng bác sĩ chúng tôi ai cũng hiểu rõ việc 1 người khác, không phải bệnh nhân, đi nhận thay đơn thuốc cũng chính là hình thức đơn thuốc qua trung gian. Các loại thuốc hướng thần như Xanax, Stilnox hay các loại thuộc nhóm ma túy tuyệt đối không được kê đơn qua khám từ xa và cho người nhận thay, Luật Y tế của Hàn Quốc đã quy định rất rõ" , bác sĩ A cho biết.

Vị bác sĩ này tiếp tục vạch trần động thái che giấu tội cho PSY của P NATION: "Trong thông báo của công ty quản lý, họ nói rằng PSY đã được kê đơn thuốc trực tuyến suốt nhiều năm. Sau khi nhận ra sự sai lầm chẳng khác gì 'không đánh tự khai' PSY phạm pháp suốt nhiều năm, họ đã xóa thông tin đó đi và đổi sang cụm từ 'nhận thay đơn thuốc' kỳ lạ kia" .

1 bác sĩ Hàn Quốc chỉ ra PSY và công ty quản lý đã cố tình đánh tráo khái niệm y tế để che giấu hành vi phạm pháp trong nhiều năm

Theo bác sĩ A, người vi phạm Luật Y tế liên quan đến thuốc hướng thần hay các loại thuộc thuộc nhóm ma túy, dễ gây nghiện đều sẽ bị xử rất nghiêm. Dù gọi là "nhận thay" đi chăng nữa, cả PSY và vị bác sĩ kê đơn cho nam ca sĩ đều không thể thoát khỏi trách nhiệm pháp lý.

Tờ Nate cho biết theo quy định của Luật Y tế hiện hành, chỉ bác sĩ trực tiếp khám cho bệnh nhân mới được phép kê đơn thuốc, và chỉ chính bệnh nhân đó mới được phép nhận đơn thuốc. Xanax và Stilnox là thuốc hướng thần dùng trong điều trị mất ngủ, lo âu và trầm cảm, có khả năng gây lệ thuộc và nghiện cao, nên bắt buộc phải kê đơn trực tiếp và bệnh nhân thường phải tự đi lấy đơn thuốc hoặc thuốc được cấp. Chỉ trong những trường hợp rất hạn chế, chẳng hạn như thông qua các thành viên gia đình trực hệ hoặc người chăm sóc, mới được phép lấy thuốc thay.

Nếu vi phạm, người liên quan có thể bị phạt tù tối đa 1 năm hoặc phạt tiền tối đa 10 triệu won (190 triệu đồng). Do đó, bác sĩ kê toa cho PSY có khả năng bị đình chỉ giấy phép hành nghề, còn nam ca sĩ đứng trước nguy cơ đi tù và phạt tiền nếu bị khởi tố hình sự.

PSY có nguy cơ đi tù, còn bác sĩ kê toa thuốc hướng thần cho anh đối mặt khả năng bị đình chỉ giấy phép hành nghề

Trước khi bị bắt và điều tra cáo buộc vi phạm Đạo luật Dịch vụ y tế của Hàn Quốc về việc sử dụng trái phép thuốc hướng thần, trong quá khứ, PSY từng bị bắt vì sử dụng cần sa vào năm 2001. Lúc đó, anh mới về đầu quân cho YG Entertainment và chưa nổi đình đám khắp thế giới như hiện nay. Chủ nhân hit "Gangnam Style" phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật 6 tháng và đóng phạt 4.500 USD (khoảng 70 triệu đồng vào thời điểm đó).

Ngoài vụ việc nói trên, PSY còn từng dính scandal nhập ngũ. Anh là nghệ sĩ hiếm hoi ở showbiz bị bắt đi nghĩa vụ quân sự đến 2 lần. Năm 2003, PSY nhập ngũ. Tuy nhiên, anh được đặc cách miễn rèn luyện trong quân đội để làm việc cho một công ty phát triển phần mềm. Chính phủ Hàn Quốc có chế độ ưu đãi dành cho kỹ sư công nghệ làm việc trong những ngành ưu tiên của quốc gia. Năm 2005, Psy xuất ngũ như bao binh sĩ khác.

Tuy nhiên, vào năm 2007, anh bị tố chểnh mảng không hoàn công việc, nhưng ung dung vẫn tổ chức show, quảng bá MV và xuất hiện trên một số đài truyền hình trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do đó, vào ngày 12/10/2007, tòa án ra phán quyết PSY phải tái nhập ngũ để chuộc lỗi. Với thanh niên Hàn, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự thường kéo dài 2 năm. Tuy nhiên, với trường hợp của PSY, thời gian lên đến 4 năm.

PSY có quá khứ ồn ào

