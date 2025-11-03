Vụ nữ người mẫu chết trong bồn tắm: Công bố hình ảnh cuối cùng của nạn nhân, nghi phạm rapper khai sốc

Vụ việc người mẫu Tạ Hựu Tâm tử vong bất thường trong bồn tắm khách sạn khi sang Malaysia quay phim, đang gây rúng động showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ nam rapper, ca sĩ đình đám Namewee (Hoàng Minh Chí) vì nghi ngờ anh có liên quan đến vụ việc. Namewee được xác định có mặt ở hiện trường Tạ Hựu Tâm qua đời. Cảnh sát bắt giữ Namewee khi anh chuẩn bị tháo chạy khỏi khách sạn. Đội điều tra cũng tìm thấy 9 viên thuốc màu xanh nghi là ma túy trên người Namewee.

Đến trưa 3/11, Trí Vũ - "ông trùm" giới KOL/người nổi tiếng - đã công bố video phỏng vấn cuối cùng của Tạ Hựu Tâm. Trong cuộc gặp gỡ với giới truyền thông trước khi qua đời, Tạ Hựu Tâm diện trang phục gợi cảm, gây ấn tượng với vẻ ngoài tươi tắn và vô cùng tự tin khi nói về hành trình sự nghiệp từ làm y tá đến người mẫu của mình. Quản lý của Tạ Hựu Tâm cho biết nữ người mẫu đã lên kế hoạch trở về quê nhà Đài Loan (Trung Quốc) đoàn tụ với gia đình trong 2 tuần tới. Không ngờ cô lại qua đời đầy bất thường ở nơi đất khách quê người.

Thi thể của Tạ Hựu Tâm được phát hiện trong bồn tắm khách sạn. Namewee được xác định là người đã ở bên Tạ Hựu Tâm vào thời điểm cô tử vong

Hình ảnh cuối cùng của Tạ Hựu Tâm trước khi qua đời đầy bất thường

Theo diễn biến mới nhất của vụ việc, Namewee đã phủ nhận sử dụng ma túy và quan hệ tình ái với Tạ Hựu Tâm vào ngày cô tử vong. Nam nghệ sĩ này cho biết anh và Namewee gặp nhau để bàn bạc về việc hợp tác quay MV ca nhạc. Sau đó, Tạ Hựu Tâm nói rằng muốn đi tắm. Tuy nhiên, hơn 30 phút cô vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Theo Namewee, cảm thấy có chuyện không ổn do gọi mãi Tạ Hựu Tâm không trả lời, anh đã vào kiểm tra và phát hiện đối phương nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Namewee đã tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cho Tạ Hựu Tâm. Nam rapper khai với cảnh sát rằng anh đã gọi 999 cầu cứu, nhưng phải 1 giờ sau xe cấp cứu mới đến hiện trường. Lúc này, Tạ Hựu Tâm đã không qua khỏi. Nam ca sĩ cho rằng Tạ Hựu Tâm tử vong là do không được cấp cứu kịp thời.

Còn về việc tại sao anh lại vội vã rời khỏi hiện trường khi nhân viên y tế đến, Namewee lý giải anh hoảng loạn và lo lắng bản thân bị nghi ngờ là hung thủ sát hại Tạ Hựu Tâm nên muốn tạm lánh đi. Namewee khẳng định những chất nghi vấn là ma túy, thuốc kích thích mà cảnh sát tìm thấy ở hiện trường không phải là do anh mang đến và anh cũng không rõ nguồn gốc của chúng. Tuy nhiên, lời khai của Namewee bị cảnh sát đáng giá không đáng tin, quanh co và cố ý che giấu sự thật. Theo dữ liệu CCTV khách sạn, Namewee và Tạ Hựu Tâm đã qua đêm với nhau. Trong thời gian đó, không có ai khác ra vào phòng khách sạn của họ.

Namewee đổ lỗi cho việc xe cấp cứu đến hiện trường muộn là nguyên nhân khiến Tạ Hựu Tâm qua đời

Hiện, phía cảnh sát quyết định truy tố Namewee vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy, tàng trữ ma túy. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy Namewee dương tính với 4 loại ma túy: amphetamine, methamphetamine, ketamine và tetrahydrocannabinol. Nếu tội tàng trữ ma túy thành lập, Namewee đối mặt với mức án 2-5 năm tù giam, chịu hình phạt bị đánh từ 3-9 roi. Đối với hành vi sử dụng ma túy, Namewee sẽ bị phạt tiền 5.000 RM (khoảng 32 triệu đồng), phạt tù tối đa hai năm và quản chế 3 năm. Liên quan đến vụ Tạ Hựu Tâm tử vong, cảnh sát vẫn đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân để xác định nguyên nhân cái chết của cô. Do đó, họ tạm liệt Namewee vào diện nghi phạm cần giám sát đặc biệt.

Phía gia đình Tạ Hựu Tâm đã nộp đơn xin đưa thi thể người mẫu về nước để thực hiện giám định. Tuy nhiên, cảnh sát Malaysia từ chối. Họ cho biết vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra nên chưa thể trao trả thi thể nạn nhân cho gia đình. Ngoài ra, việc vận chuyển thi thể cần phải tiêm chất bảo quản, việc này sẽ xóa sổ nhiều bằng chứng liên quan đến vụ án, gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra và kết luận.

Cảnh sát Malaysia từ chối trao trả thi thể Tạ Hựu Tâm cho gia đình đưa về Đài Loan (Trung Quốc)

Nguồn: Sina, China Times