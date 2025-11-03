Ông bầu Đan Trường: 5 ngày nay tôi chưa ăn một miếng cơm, cứ nhìn thấy cơm là sợ

Tại liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát của ca sĩ Đan Trường diễn ra mới đây, ông bầu Hoàng Tuấn – người gắn bó với nam ca sĩ suốt nhiều thập kỷ – đã lên sân khấu chia sẻ về những nỗ lực phía sau hậu trường.

Ông cho biết bản thân chịu áp lực rất lớn khi đảm nhận vai trò tổ chức chương trình, thậm chí stress đến mức “nhìn thấy cơm là sợ”.

“Anh lớn rồi, chắc lớn hơn nhiều các bạn ở đây. Anh 66 tuổi rồi nhưng vẫn cố gắng yêu nghề, có trách nhiệm với công việc. Do đó, với liveshow 30 năm của Đan Trường, anh suy nghĩ và tính toán gần 2 năm trời, rồi quyết định thực hiện vào tháng 11 năm nay. Đó là cả một quá trình, một công sức.

Nói thật với quý vị thì 5 ngày nay tôi chưa ăn một miếng cơm nào hết, cứ nhìn thấy cơm là sợ. Lo từng miếng ăn, từng cái vé máy bay, từng công việc của cả đoàn…", ông bầu Hoàng Tuấn xúc động nói.

Ông bầu Hoàng Tuấn và Đan Trường.

Chia sẻ thêm về những tiết mục dàn dựng công phu, đặc biệt là phần biểu diễn Dòng máu Lạc Hồng với đoàn ngựa được đưa từ TP.HCM ra Hà Nội để ca sĩ và dàn diễn viên cùng cưỡi quanh sân khấu, ông bầu cho biết:

“Đây là liveshow mà cả cuộc đời tôi đã đổ dồn vào nó. Nếu không có những màn vừa rồi như Dòng máu Lạc Hồng và không có những tiết mục kế tiếp nữa thì có lẽ tôi kiên quyết không thực hiện".

Liveshow 30 năm của Đan Trường được xem là cột mốc lớn trong sự nghiệp của nam ca sĩ – người vẫn giữ vững phong độ, hình ảnh chỉn chu và lượng người hâm mộ đông đảo dù đã hoạt động suốt ba thập kỷ.

Đan Trường, tên đầy đủ là Phạm Đan Trường, sinh năm 1976 tại TP.HCM. Anh được biết đến là một trong những ca sĩ hàng đầu V-pop thập niên 1990–2000, gắn liền với loạt hit như Tình khúc vàng, Kiếp ve sầu, Mưa trên cuộc tình, Dòng máu Lạc Hồng... Suốt chặng đường dài làm nghề, anh luôn đồng hành cùng ông bầu Hoàng Tuấn – người được xem là “tri kỷ” trong sự nghiệp của Đan Trường, giúp định hình phong cách, hình ảnh và duy trì tên tuổi của anh suốt nhiều năm qua.