Vũ nữ đẹp nhất thế giới nói thẳng về tranh cãi hở bạo, nhảy “nóng mắt”

Mỹ nhân này không ngại khi nhắc đến những khoảnh khắc gợi cảm trên sân khấu.

Lisa (BLACKPINK) đang là cái tên phủ sóng truyền thông quốc tế khi xuất hiện trên trang bìa Vanity Fair số phát hành ngày 23/6 vừa qua với chủ đề The Life of a Kpop Showgirl (Cuộc đời của một vũ nữ Kpop). Đây được xem là một trong những bài phỏng vấn dài và cởi mở nhất của em út BLACKPINK từ trước đến nay.

Lisa hóa thân vào một vũ nữ trên trang bìa tạp chí Vanity Fair

Trong cuộc trò chuyện với Vanity Fair, mỹ nhân đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn vào năm 2021 lần đầu nhìn lại hành trình từ cô gái Thái Lan 14 tuổi một mình sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, những ngày đầu bỡ ngỡ vì không biết tiếng Hàn hay cả tình “chị em bạn dì” thân thiết bên Jisoo - Jennie - Rosé trước khi BLACKPINK trở thành hiện tượng toàn cầu. Nữ thần tượng cũng chia sẻ về áp lực danh tiếng, quyền riêng tư, cuộc sống sau khi thành lập công ty riêng LLOUD và những dự án mới trong tương lai.

Một trong những nội dung gây chú ý nhất chính là quan điểm của Lisa về hình ảnh gợi cảm ngày càng táo bạo của bản thân. Cụ thể trong bài viết của tạp chí Vanity Fair, Lisa cho biết người hâm mộ luôn ủng hộ sự thay đổi của cô bất chấp những định kiến lâu nay cho rằng phụ nữ châu Á thường kín đáo và dè dặt hơn: "Tôi cảm thấy ngày nay mọi người không còn phản ứng theo kiểu: 'Ôi trời, như vậy có quá không?' nữa. Mọi thứ đều là nghệ thuật. Tôi nghĩ mọi người đều tôn trọng và trân trọng điều đó”.

Lisa khẳng định những gì diễn ra trên sân khấu đều là nghệ thuật và cô cũng cho rằng khán giả tôn trọng cũng như trân trọng điều đó

Lời chia sẻ của Lisa nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi suốt 2 năm qua, cô là một trong những nữ thần tượng Kpop vướng nhiều tranh cãi nhất liên quan đến hình ảnh gợi cảm. Trong đó, sự việc gây nhiều phẫn nộ nhất phải kể đến khởi nguồn từ chuỗi biểu diễn tại hộp đêm Crazy Horse ở Paris vào năm 2023. Thời điểm này, quyết định tham gia chương trình kết hợp giữa nghệ thuật múa thoát y nổi tiếng toàn cầu của Lisa đã tạo nên cuộc tranh luận dữ dội trên MXH. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ idol đang đi quá xa khỏi hình tượng thần tượng Kpop quen thuộc, trong khi nhiều người khác lại ủng hộ quyền tự do nghệ thuật và lựa chọn cá nhân của cô.

Việc xuất hiện tại hộp đêm thoát y nổi tiếng tại Paris - Crazy Horse đã làm dấy lên những làn sóng phẫn nộ được xem là nhiều nhất trong sự nghiệp của Lisa

Sau Crazy Horse, Victoria's Secret Fashion Show 2024 là lần tiếp theo Lisa trở thành tâm điểm tranh cãi. Trên sân khấu được hàng triệu khán giả theo dõi, em út BLACKPINK diện bodysuit cắt xẻ táo bạo, thực hiện nhiều động tác vũ đạo gợi cảm. Những khoảnh khắc này nhanh chóng leo top thảo luận trên mạng xã hội. Một bên cho rằng Lisa đang tự tin phá bỏ khuôn mẫu về nữ thần tượng Kpop, trong khi một số ý kiến nhận định cô ngày càng xa rời hình tượng từng làm nên tên tuổi của BLACKPINK.

Diện trang phục nội y “đốt mắt” tại Victoria's Secret Fashion Show 2024 cũng làm Lisa vướng phải nhiều tranh cãi

Tại lễ hội Coachella 2025, nhiều khoảnh khắc biểu diễn của Lisa từng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng nữ thần tượng đang đẩy mạnh hình tượng sexy để chinh phục thị trường phương Tây. Ngược lại, người hâm mộ cho rằng đây là quá trình trưởng thành tất yếu của một nghệ sĩ bước sang tuổi trưởng thành và chủ động định hình thương hiệu cá nhân.

Vũ đạo của Lisa tại Coachella 2025 bị nhận xét là gợi cảm quá đà và có phần khiêu khích

Màn twerking tại lễ hội âm nhạc Global Citizen Festival 2024 cũng khiến Lisa nhận ý kiến trái chiều

Thực tế, chính Lisa cũng thừa nhận với cô nhận được sự cổ vũ rất lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Thành viên BLACKPINK cho biết cô cảm nhận được việc fan khuyến khích cô tự tin thể hiện bản thân thay vì lo lắng trước những định kiến về việc phụ nữ châu Á phải luôn kín đáo và dè dặt: “Tôi cảm giác người hâm mộ luôn cổ vũ kiểu: 'Cứ thể hiện đi cô gái, hãy tự tin hơn nữa đi!'. Tôi rất thích điều đó và thực sự may mắn”.

Bên cạnh những chia sẻ về hình ảnh cá nhân, Lisa cũng xác nhận với Vanity Fair rằng cô đang thực hiện album solo tiếp theo sau thành công của ALTER EGO. Nữ ca sĩ cho biết vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dự án và liên tục làm việc trong phòng thu bên cạnh các lịch trình quốc tế dày đặc.

Sau album ALTER EGO, Lisa đang ấp ủ cho kế hoạch sản xuất album tiếp theo

Thông tin này càng khiến người hâm mộ kỳ vọng khi chỉ vài tháng nữa, Lisa sẽ chính thức thực hiện chuỗi concert riêng mang tên Viva La Lisa tại Las Vegas. Đây là cột mốc lịch sử khi cô trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên có residency show riêng tại "thủ phủ giải trí" của nước Mỹ.

Với chủ đề "The Life of a Kpop Showgirl" vừa xuất hiện trên Vanity Fair cùng hình ảnh ngày càng táo bạo thời gian qua, nhiều khán giả dự đoán album mới cũng như màn trình diễn tại Las Vegas sẽ tiếp tục khai thác mạnh tinh thần showgirl đặc trưng mà Lisa đang theo đuổi. Những sân khấu mang màu sắc cabaret hiện đại, vũ đạo quyến rũ, thời trang lộng lẫy và không khí giải trí đậm chất Las Vegas được cho là hoàn toàn phù hợp với định hướng nghệ thuật hiện tại của nữ idol.